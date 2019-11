Burgemeester onderhandelt over nieuw contract ‘Dorp van de Ronde’ Rutger Lievens

22 november 2019

16u45 3 Aalst De stad Aalst is in overleg met Flanders Classic om ook de komende jaren Dorp van de Ronde te blijven. Een overeenkomst is er nog niet. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) wil een betere deal onderhandelen voor de stad.

In 2016 ondertekenden een hele reeks steden en gemeenten een overeenkomst met Flanders Classic. Zij mochten drie jaar lang Dorp van de Ronde zijn tijdens de Ronde van Vlaanderen. Herzele, Sint-Niklaas, Berlare, Hamme-Zogge, Aalst, Erpe-Mere en Zottegem gingen zo een contract aan. Die overeenkomst moet nu vernieuwd worden.

In Aalst is het nog niet 100% zeker, maar er zijn volgens de burgemeester wel gesprekken. “We zijn in overleg met de organisatoren. Volgende week meer nieuws hierover. Ik probeer voor de stad een financieel gunstigere regeling te bekomen”, zegt hij.