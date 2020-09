Burgemeester laat café Den Biekorf sluiten: “Cafébaas beschikt niet over nodige vergunningen” Rutger Lievens

23 september 2020

14u30 3 Aalst Café Den Biekorf aan de Sint-Martinuskerk in Aalst is voor onbepaalde tijd gesloten. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) laat de zaak sluiten.

De cafébaas van Den Biekorf kwam de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Zo organiseerde hij een ‘mars naar Oostende’ waar racistische slogans te horen waren zoals ‘islamieten parasieten’. Begin deze maand nog was er een PVDA’er die zei dat hij van de cafébaas klappen had gekregen in café Den Biekorf.

De sluiting heeft daar echter niks mee te maken. “De café-uitbater is met nagenoeg geen enkele vergunning in orde en dus heb ik besloten het café te laten sluiten. De man ging daarmee akkoord”, zegt de burgemeester van Aalst.