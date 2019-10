Burgemeester geeft gastcollege aan uniefstudenten over thema ‘vrijheid van meningsuiting’ Rutger Lievens

10 oktober 2019

17u24 6 Aalst De studenten van de opleiding Journalistiek van de universiteit van Gent kregen donderdagnamiddag een gastcollege van Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Thema: ‘Vrijheid van meningsuiting’.

De heisa over de ‘Joodse’ praalwagen van De Vismooil’n brengt de burgemeester van Aalst op de vreemdste plekken. Vorige maand ging hij het carnaval van Aalst nog verdedigen op het hoofdkwartier van Unesco in Parijs en de voorbije maanden zat hij regelmatig in een tv-studio om uit te leggen wat er precies aan de hand was in Aalst. Tijdens die debatten wierp hij zich op als pleitbezorger van de vrijheid van meningsuiting.

Blijkbaar was dat ook de universiteit van Gent opgevallen. “En dus ben ik gevraagd om aan studenten Journalistiek een gastcollege te geven over de vrijheid van meningsuiting”, zegt de burgemeester van Aalst. “Ik ben er op uitnodiging van professor Katrien Van der Perre. De grondwet, Unesco, Aalst carnaval en zoveel meer passeerde de revue”, zegt de burgemeester. “Het is een eer een gastcollege te mogen geven. Het is belangrijk om jongeren het belang van hun vrijheid van meningsuiting te duiden”, zegt hij.