Burgemeester en politie sluiten illegaal underground café dat dit weekend zijn deuren opende Koen Baten

12 augustus 2020

10u58 5 Aalst Aalsters burgemeester Christoph D’Haese heeft deze avond een illegaal café laten sluiten door de Aalsterse politie. Het underground café was nog maar sinds dit weekend geopend en werd al meteen gesloten.

Het was rond 17.00 uur dat de politie de zaak in de Alfred Nichelsstraat in Aalst binnen viel na een tip van enkele buurtbewoners die zich vragen stelden bij de zaak. Het etablissement werd uitgebaat door Albanezen maar moet dus al weer meteen de deuren sluiten. “Er stonden onder meer waterpijpen opgesteld, terwijl deze in tijden van corona verboden zijn op het Aalsterse grondgebied", zegt burgemeester Christoph D’Haese. “Er werden ook nog tal van andere regels overtreden waardoor er niets anders op zat dan de zaak te laten sluiten", klinkt het.

“We hebben de uitbater duidelijk gemaakt dat de regels echt wel gerespecteerd moeten worden en dat dit niet kan gezien de huidige gezondheidscrisis. Het respect voor de gezondheid is mijns inziens niets te veel gevraagd", klinkt het.