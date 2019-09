Burgemeester en Eendracht Aalst begraven strijdbijl: bekermatch Eendracht Aalst-AA Gent dan toch in Pierre Cornelisstadion Rutger Lievens

10 september 2019

16u51 0 Aalst Goed nieuws voor supporters van Eendracht Aalst: de topmatch tegen AA Gent in de bekercompetitie op 25 september kan dan toch thuis in het Pierre Cornelisstadion worden gespeeld. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) gaf na overleg met de politie groen licht, weliswaar onder voorbehoud. Als er eind deze week een positieve evaluatie volgt, kan de voorverkoop van de bekerwedstrijd van start gaan.

De club maakte het nieuws bekend op haar website. “Vanmorgen werd na overleg tussen politie en burgemeester beslist onder voorbehoud groen licht te geven. De club is deze week nog bezig met de nodige aanpassingswerken aan de evacuatiepoorten naar het veld toe en er wordt achter de tribune K een extra omheining geplaatst. Eind deze week staat er een controle van de aanpassingswerken gepland. Indien deze een positieve evaluatie krijgen, kan de voorverkoop voor de bekerwedstrijd van start gaan”, aldus Eendracht Aalst

“Ik waardeer de inspanningen van Eendracht”

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) waardeert de inspanningen van Eendracht Aalst. “Ik ben verheugd dat we de belangrijkste opmerkingen van de Voetbalcel kunnen oplossen en waardeer daar ten zeerste de inspanningen van de club en voorzitter Patrick Le Juste, die dit in eigen beheer realiseren. Als stad kunnen wij niet een heel voetbalstadion ‘voetbalklaar’ krijgen. Deze aanpassingen maken het onze politiemensen ook makkelijker en overzichtelijker bij wedstrijden met risico’s. Op deze manier kan de competitie vlot verlopen en kunnen hopelijk ook de sportieve resultaten alleen maar stijgen”, aldus burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Volgens korpschef Jurgen Dhaene blijven vriendenwedstrijden in vakantieperiodes niet mogelijk. “Dergelijke wedstrijden vergen teveel van de politie en de loonlast is te hoog. Met deze aanpassingswerken kunnen we inderdaad efficiënter werk leveren. Het doet me ook plezier te horen dat ook de supporters beseffen dat hun gedrag negatief is voor de voetbalclub. De laatste weken zaten onze spotters met hen samen, dat is positief”, zegt de korpschef.

“Kansen groter op eigen veld”

Voorzitter Patrick Le Juste wil meer grote ploegen kunnen ontvangen in eigen stadion. “Met deze werken, die door de club met eigen middelen worden bekostigd, moet dit voor een belangrijk deel van deze matchen mogelijk worden. Een gesprek met onze coach heeft mij laten begrijpen dat onze kansen op een stunt tegen een topploeg als AA Gent – ook al wil ik niet dromen - wel degelijk toenemen op ons eigen veld. En dit is uiteraard vandaag het belangrijkste, tezamen met een sportief verloop van de match op én naast het veld”, zegt Le Juste.

“Het herstellen van de hekkens en het plaatsen van de extra veiligheidsafsluitingen voldoen ook aan de opmerkingen van de Voetbalcel na een adviesbezoek op 27 maart 2019 in het stadion. De werken worden uitgevoerd in beheer van Eendracht Aalst. De Aalsterse politie had deze aanpassingen gevraagd om zo komend seizoen de veiligheid te verhogen van de supporters. De werken werden ook afgetoetst aan de oplijsting van tekortkomingen met betrekking tot de infrastructuur van het stadion”, aldus de club.