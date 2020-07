Burgemeester doopt restaurant Gastrobar Edguard: “Een knipoog naar mijn grootvader, de eerste bewoner van het pand” Ayrton Verhaegen, Evelyne Migom en Christoph D'Haese presenteren een culinair totaalconcept van restaurant én traiteurzaak Frank Eeckhout

22 juli 2020

17u39 0 Aalst Het nieuws raakte vorig jaar al bekend, maar vanaf vandaag is het officieel: Ayrton Verhaegen, Evelyne Migom en Christoph D’Haese openen in Aalst een eigen restaurant annex traiteurzaak met de hippe naam ‘Gastrobar Edguard’. “De naam is een knipoog naar de eerste bewoner van het pand, Edguard Vernimmen, mijn overgrootvader", zegt Christoph D’Haese.

Het verbouwen van het pand op de hoek van het Keizersplein en de Arbeidstraat, een patriciërswoning die als beschermd stadsgezicht bekend staat, nam heel wat tijd in beslag. “Het is een prachtige locatie met uitzicht op het Vredeplein, maar ook binnenin wilden we de eigenheid en de ziel van het pand absoluut behouden,” vertellen de zaakvoerders. “Bij de verbouwing en het uitwerken van ons restaurantconcept wilden we niet over één nacht ijs gaan. Het moet er, zoals men in Aalst zegt, ‘bosj op’ zijn.”

Restaurant en traiteurzaak

Uniek aan Gastrobar Edguard is het totaalconcept, waarbij restaurant en traiteurzaak worden gecombineerd. Producten worden aangeboden onder een eigen label: wat mensen eten in het restaurant kunnen ze ook meenemen uit de traiteurwinkel “Daarmee lanceren we als eerste een authentieke eatail in onze stad,” zegt Evelyne Migom, de 44-jarige zaakvoerster en tevens zaalverantwoordelijke. “De winkel gaat vandaag open en het restaurant vanaf vrijdag. Best reserveren via www.edguard.be.”

en restaurant en traiteurwinkel openen in de mooiste stad van Vlaanderen is een fantastische uitdaging chef-kok en mede-zaakvoerder Ayrton Verhaegen

Aan het fornuis staat Ayrton Verhaegen, in culinaire middens een naam als een klok. De zeer talentrijke chef-kok, in 2018 genomineerd als ‘viskok van het jaar’, gaf eerder het beste van zichzelf in het Hof Van Cleve en bij Kelderman. “Het kriebelde om op eigen benen te staan. Een restaurant en traiteurwinkel openen in de mooiste stad van Vlaanderen is een fantastische uitdaging. Een smakelijke ervaring aan democratische prijzen: dat willen we de mensen graag bieden", belooft Verhaegen.

Toegankelijk en betaalbaar

De chef-kok wordt daarin bijgetreden door Christoph D’Haese, eveneens mede-zaakvoerder en initiatiefnemer van Gastrobar Edguard. “Betaalbare kwaliteit staat inderdaad voorop. Wij willen onze gasten een culinaire belevenis bezorgen, maar gastronomie moet ons inziens ook toegankelijk en betaalbaar zijn. Waarom ik mee aan de kar van Edguard trek? Er ontbrak nog iets in Aalst en ik hou van lekker eten, dat zal wel voor niemand een verrassing zijn. Bovendien zat ondernemen me altijd al in het bloed én ik ben graag tussen de mensen. Laat overigens duidelijk zijn dat ik mijn job als burgemeester en volksvertegenwoordiger met evenveel passie en engagement zal blijven uitoefenen.”

Het zal in mijn schaarse vrije tijd zijn dat ik in het restaurant zal vertoeven burgemeester en mede-zaakvoerder Christoph D’Haese

“De afgelopen jaren heb ik me met hart en ziel ingezet voor onze stad, en dat blijft natuurlijk onveranderd. Het werk in en voor de stad Aalst is nog bijlange niet af. Daarom laat ik de dagdagelijkse leiding van Gastrobar Edguard in de bekwame handen van Evelyne en Ayrton. Het zal in mijn schaarse vrije tijd zijn dat ik in het restaurant zal vertoeven. Wie mij dus uitzonderlijk niet kan vinden in het Administratief Centrum of parlement weet dat men ter hoogte van het Keizersplein mag zoeken", knipoogt D’Haese.

De website www.edguard.be gaat om 18 uur online.