Burgemeester D’Haese roept vrijdag Aalsterse Veiligheidscel samen Frank Eeckhout

23 juli 2020

19u12 0 Aalst Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) roept vrijdag de Aalsterse Veiligheidscel samen. “Te lang is er door hogere overheden in cirkeltjes gedraaid en is verantwoordelijkheid uit de weg gegaan. Het werd tijd dat de burgemeesters meer slagkracht krijgen in de strijd tegen het coronavirus.

Om het coronavirus aan te pakken geeft de federale overheid meer bevoegdheden aan de burgemeesters. “Ik pleit al langer voor snelheid, efficiëntie en congruentie om de pandemie het hoofd te bieden. Zeker nu er een tweede golf dreigt. We nemen onze verantwoordelijkheid ook op. Burgemeesters staan dicht bij de bevolking, kennen de straten en de wijken en kunnen vanuit die positie het beste inschatten waar er snel gehandeld moet worden. Te lang is er door hogere overheden in cirkeltjes gedraaid en is verantwoordelijkheid uit de weg gegaan. De Aalsterse Veiligheidscel heeft van in het begin van de pandemie heel goed werk geleverd. De cijfers zijn onder controle maar verhoogde waakzaamheid is meer dan ooit geboden. De komende dagen en weken zullen we sneller kunnen en moeten schakelen. Morgen om 13 uur roep ik de Aalsterse Veiligheidscel opnieuw samen. Zij zal de situatie analyseren en de maatregelen nemen die nodig zijn. Gezondheid is ons hoogste goed. In de loop van vrijdagnamiddag informeren wij daarover in alle transparantie. Samen moeten we Corona klein krijgen", zegt D’Haese strijdvaardig.