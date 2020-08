Burgemeester D’Haese (N-VA) wil fans toelaten op sportwedstrijden: “Na overleg met de clubs en afhankelijk van de aanwezige capaciteit” Rutger Lievens

23 augustus 2020

14u04 16 Aalst Sportclubs in Aalst blijven in het ongewisse over het aantal toeschouwers dat ze mogen toelaten bij wedstrijden. De veiligheidscel van vrijdag bracht geen versoepelingen met zich mee. Sportactiviteiten en -wedstrijden moeten plaatsvinden zonder publiek. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) belooft nu wel in overleg te gaan met de sportclubs, te beginnen met de grote drie: Okapi Aalstar (basket), Eendracht Aalst (voetbal) en Lindemans Aalst (volleybal).

Duidelijk is het wel, het coronareglement voor sportclubs dat te raadplegen is op www.aalst.be: ‘Sportactiviteiten en -wedstrijden moeten plaatsvinden zonder publiek’, staat er te lezen. Wanneer er opnieuw fans worden toegelaten? De veiligheidscel van afgelopen vrijdag in Aalst bracht geen nieuws op dat vlak. De stad wil een coronaverantwoordelijke per (sport)club in Aalst. Die persoon moet sensibiliseren waar nodig en is het aanspreekpunt van de club.

Toch snakken sportclubs, groot en klein, naar een perspectief. “De nationale veiligheidsraad en de voetbalfederatie verdubbelen het aantal toegestane toeschouwers voor outdoor sportwedstrijden naar 400 personen, met mondmasker welteverstaan. In Aalst blijft de teller op 0 staan. Ook voor jeugdtrainingen en -wedstrijden waar amper 20 mensen komen naar kijken”, zegt Kenneth Demaret van Eendracht Aalst. “Nochtans is ons Pierre Cornelisstadion groot genoeg om op een veilige manier 400 fans te ontvangen. Als dit blijft duren is het de doodsteek voor het provinciaal voetbal en voor clubs als de onze in amateurliga.”

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zegt dat hij afspraken zal maken met de sportclubs van Aalst wat betreft het aantal toeschouwers. Eerst zal hij gesprekken voeren met de grote drie: Okapi, Eendracht en Lindemans Aalst. “Het aantal toeschouwers zal afhankelijk zijn van de beschikbare capaciteit. Ook met de kleinere clubs komt er een overleg”, zegt de burgemeester.