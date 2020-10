Burgemeester D’Haese (N-VA) wil dat alle cafés om 23 uur sluiten Rutger Lievens

12 oktober 2020

17u47 0 Aalst Vorige week vrijdag bleek dat 23 uur niet voor alle cafés het nieuwe sluitingsuur is. In Aalst bleven sommige zaken open tot 23 uur, maar andere mochten op legale wijze toch tot 1 uur openblijven omdat ze snacks serveren. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) wil dat er een gelijkschakeling komt en dat alle cafés sluiten op hetzelfde uur.

Café Safir, Den Babbelaar, Caffee Cognac en nog vele andere horecazaken waarvan je niet meteen verwacht dat ze in de categorie restaurant zouden vallen, mogen toch nog tot 1 uur openblijven. Dat bleek vrijdagavond bij een rondgang van de lokale politie van Aalst op het nieuwe sluitingsuur. Eerder vandaag liet de uitbater van Café Safir weten dat hij de zaak voortaan zal sluiten om 23 uur. Er zakten dit weekend te veel dronken mensen af naar zijn horecazaak na 23 uur.

Burgemeester D’Haese (N-VA) geeft toe dat de horeca-uitbaters niks illegaals doen. “Maar ik ben voor gelijkheid. Ik hoop dus dat de federale overheid hier iets aan doet. Als de federale het nalaat, zal ik als burgemeester maatregelen nemen”, zegt hij.

Gemeenteraadslid Sam Van de Putte (sp.a) vindt dat de burgemeester best snel duidelijkheid verschaft. “Hij moet niet perse wachten op de federale overheid. Die legde een minimumlat en heeft van in het begin gecommuniceerd dat lokaal strengere maatregelen kunnen/mogen genomen worden. In de stad Leuven sluiten tijdens de week alle horecazaken - cafés en restaurants) - om 23 uur de deuren onder andere om verplaatsingsgedrag te vermijden. In het weekend mogen restaurants nog wel tot 1 uur open zijn. Misschien kan het deze keer wel in overleg met minstens de sector en zelfs de gemeenteraad?”, vraagt het gemeenteraadslid zich af.