Burgemeester D’Haese (N-VA) vraagt meer respect voor zorgpersoneel in strijd tegen corona: “Agressie tegen verpleegkundigen wordt niet getolereerd” Rutger Lievens

11 augustus 2020

17u01 0 Aalst Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) vraagt om het nodige respect te blijven tonen voor het zorgpersoneel van de Aalsterse ziekenhuizen. “Verplegers en verpleegsters die coronapatiënten verzorgen, krijgen meer en meer te maken met agressie. Kan echt niet”, zegt de burgemeester. Er komt voorlopig geen versoepeling van de mondmaskerplicht.

Dinsdagvoormiddag 11 augustus kwam de Aalsterse veiligheidscel onder leiding van burgemeester Christoph D’Haese bij elkaar om de huidige situatie te evalueren. “Alle disciplines blijven uiterst waakzaam om de veiligheid van de Aalstenaars te garanderen”, zegt hij. Er komt geen versoepeling van de mondmaskerplicht, ook niet tijdens deze hittegolf.

Ondanks de stijging van het aantal besmettingen in Aalst – van 8 vorige week naar 14 deze week, is er geen reden tot paniek. “In beide ziekenhuizen ligt er momenteel geen enkele coronapatiënt op intensieve zorgen. Het is extreem belangrijk om de cijfers van Aalst op de juiste manier te interpreteren. De experten in de Veiligheidscel zijn hiervoor uiterst geschikt. Deze week waren 2,3% van het totaal aantal geteste personen positief, vorige week was dit nog 4,3%. We merken dat er meer getest wordt, zeker ook omdat er steeds meer Aalstenaars uit vakantie terugkeren”, zegt burgemeester Christoph D’Haese.

De veiligheidscel maakt zich wel zorgen over hoe het zorgpersoneel behandeld wordt. “Alle hulpverleners gaan tot het uiterste om mensen te behandelen, te helpen en zelfs te redden. Die verdienen het nodige respect. Ik roep dan ook iedereen op om alle regels te volgen: was je handen, bewaar de nodige afstand, draag je mondmasker én toon het nodige respect voor alle zorgverleners en handhavers. Laat dit een waarschuwing zijn voor wie zich niet aan de regels houdt”, zegt Christoph D’Haese.

Meer over Aalst

Christoph

VA

Veiligheidscel

gezondheid

politiek