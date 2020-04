Burgemeester D’Haese (N-VA) vraagt hulp aan Defensie: “Belgisch leger zal bijstand verlenen in woonzorgcentra” Rutger Lievens

13 april 2020

19u46 70 Aalst Het Belgische leger zal de Aalsterse woonzorgcentra bijstaan in de strijd tegen het coronavirus. Het leger zal het personeel van woonzorgcentra vooral tips geven over hoe ze zich moeten beschermen en hoe ze moeten omgaan met patiënten besmet met corona. Er zijn nu 47 bewoners van woonzorgcentra in Aalst besmet. 3 bewoners zijn overleden. Ondertussen stijgt het aantal coronaviruspatiënten in de ziekenhuizen naar 164. Het aantal dodelijke slachtoffers staat op 45.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en schepen Sarah Smeyers (N-VA) zitten morgen in de Aalsterse veiligheidscel samen met een delegatie van het Belgische leger. “Een medisch team met ambulanciers-brancadiers, veterinair-assistent en een dokter zullen daaraan deelnemen”, zegt D’Haese. “De overheid biedt de hulp van het leger aan en wij gaan daarop in. Het leger zal ons personeel in de woonzorgcentra vooral opleiden en tips geven hoe ze met het materiaal moeten omgaan. Ook zullen ze bijstand leveren in het desinfecteren van ruimtes”, zegt de burgemeester.

3 doden

De frontlinie van de strijd tegen corona verlegt zich ook in Aalst stilaan naar de woonzorgcentra. Bij een laatste stand van zaken op 10 april telden de OCMW-woonzorgcentra twee doden door corona en nog eens 19 bewoners waren besmet. Ondertussen zijn er 23 besmettingen in woonzorgcentrum Sint-Job, 13 in De Faluintjes, 10 in De Hopperank en 1 in Mijlbeke. “We volgen de situatie op de voet”, zegt schepen Sarah Smeyers (N-VA). “Iedereen doet het maximale om het coronavirus weg te houden van onze bewoners. Maar ik betreur bij ons dezelfde tendens als in de andere Vlaamse woonzorgcentra. Tot eergisteren waren Mijlbeke en de Hopperank gespaard gebleven. Maar ook daar moeten we nu besmettingen vaststellen.”

Drie senioren die besmet zijn geraakt met het coronavirus in een Aalsters woonzorgcentrum zijn overleden. Het gaat om een bewoner van De Faluintjes in Baardegem en twee bewoners van woonzorgcentrum Sint-Job in Aalst. “Dit zijn harde tijden. Elk overlijden is er één teveel. En in deze omstandigheden, waarbij de familieleden op een te afstandelijke en te voorzichtige manier afscheid moet nemen van hun geliefde, valt het nóg zwaarder”, zegt Smeyers.

De burgemeester voegt eraan toe: “Meer dan ooit echter moet onze aandacht nu naar de woonzorgcentra gaan, waar tezamen met het aantal besmettingen ook de druk op de bewoners en de zorgverleners stijgt.”

45 doden

Ook in de ziekenhuizen blijft de toestand echter zorgwekkend. “Zeggen dat de situatie in onze ziekenhuizen rooskleuriger is, zou te voortvarend zijn en in een precaire toestand als deze ook niet echt gepast zijn”, zegt D’Haese. “We zien immers toch weer een stijging van het aantal vastgestelde besmette patiënten. Nu zijn er 164 in onze ziekenhuizen. We telden zes nieuwe overlijdens, waardoor het totaal aantal dodelijke slachtoffers helaas op 45 komt. Er zijn wel positieve tekenen inzake opvangcapaciteit, waarbij wat dat betreft de situatie op dit moment onder controle lijkt. Het werk in de Aalsterse Veiligheidscel werpt zijn eerste gunstige en zichtbare resultaten af.”