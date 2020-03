Burgemeester D’Haese (N-VA) sluit alle nachtwinkels op Aalsters grondgebied tot 3 april Rutger Lievens

17 maart 2020

20u35 142 Aalst Alle nachtwinkels in Aalst gaan dicht tot 3 april. Dat heeft burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) beslist.

“Verschillende ad hoc maatregelen dringen zich op in de strijd tegen het coronavirus. Collega-burgemeester Bart De Wever pleitte reeds voor een samenscholingsverbod en een verbod na 22 uur voor alle niet-essentiële verplaatsingen: een zeer nuttige maatregel waarvoor inderdaad ook onze politiediensten vragende partij zijn”, zegt hij. “Idealiter wordt dit voor alle steden en gemeenten tegelijkertijd ingevoerd, en dus is het (alweer) wachten op de federale overheid. Er wordt veel te lang getalmd op federaal niveau.”

“Gaat vanavond in Aalst wel onmiddellijk in voege: de sluiting van de nachtwinkels”, zegt burgemeester D’Haese (N-VA). “Zopas heb ik 16 burgemeestersbesluiten genomen waarbij ik de vergunningen van nachtwinkels op Aalsters grondgebied opschort tot en met 3 april”, zegt hij. “Na de sluiting van de cafés en de restaurants valt een toeloop op nachtwinkels immers niet uit te sluiten. In nauw overleg met de veiligheidscel kunnen/zullen de komende dagen en uren nog bijkomende maatregelen worden genomen ten bate van onze volksgezondheid.”