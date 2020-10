Burgemeester D’Haese (N-VA) na de heisa: “Wees gerust: er zal nooit een patiënt worden geweigerd” Rutger Lievens

08 oktober 2020

19u34 3 Aalst “Op geen enkel moment heb ik gezegd dat mensen in nood niet geholpen moeten worden”, schrijft burgemeester van Aalst Christoph D’Haese (N-VA) deze avond op sociale media. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) werd de laatste dagen zwaar op de korrel genomen omdat hij stelde dat er ‘grenzen zijn aan de medische solidariteit’ en vond dat Aalsterse ziekenhuizen ‘Brusselse coronapatiënten moesten kunnen weigeren’.

Zowel in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst en OLV-ziekenhuis als in het Vlaamse en federale parlement werd er verontwaardigd gereageerd op wat de burgemeester van Aalst begin deze week had gezegd. Hij zegt nu de 'puntjes op de i’ te willen zetten na de ‘overspannen reacties op zijn stelling dat Aalstenaars in de Aalsterse ziekenhuizen moeten blijven terechtkunnen’.

Brussel

“Op geen enkel moment heb ik gezegd dat mensen in nood niet geholpen moeten worden. Wel integendeel. Dergelijk gebrek aan nuancering vind ik ronduit stuitend. Uiteraard moeten zieke mensen altijd en overal geholpen worden, dat spreekt nogal voor zich. Aalstenaars zijn solidaire en empathische mensen. Maar tegelijk zijn er uiteraard ook limieten aan wat wij in Aalst kunnen dragen, dat geldt voor alle ziekenhuizen. Een daarom trekken we aan de alarmbel”, zegt hij.

“Brussel kan niet zomaar alles op ons afschuiven. Men laat ginds de teugels vieren, neemt pas sinds gisteren de eerste serieuze maatregelen tegen de pandemie, de politiek verantwoordelijken hullen zich in stilzwijgen en schuiven de gevolgen zomaar door. Als men daar dan iets op zegt, is men verontwaardigd in alle parlementen van het land”, aldus D’Haese (N-VA).

Taak van een burgemeester

“De maximumcapaciteit van onze ziekenhuizen is op heden nog niet bereikt - gelukkig maar. Men ziet echter de cijfers toenemen, in Brussel zelfs schrikbarend stijgen. Ik vind dat het de taak is van een burgemeester om te anticiperen op wat er op ons afkomt. Besturen is vooruitzien, zeker als de volksgezondheid op het spel staat. Dat Aalstenaars en mensen uit de eigen Denderregio in onze ziekenhuizen medische zorgen moeten kunnen genieten als ze daar nood aan hebben, lijkt me de logica zelve”, zegt de burgemeester van Aalst.

“Door te weinig of te weinig effectieve maatregelen in Brussel, komen alle ziekenhuizen in de regio zwaar onder druk te staan. Wees gerust: er zal nooit een patiënt worden geweigerd. Maar we moeten blijven beseffen dat wanneer alle ziekenhuizen overspoeld worden door coronapatiënten ook de reguliere zorg (zeg maar alle andere ingrepen) heel zwaar in het gedrang komt. Patiënten dreigen op wachtlijsten terecht te komen en ook dat willen we vermijden.”

“Intussen doen we met de Aalsterse veiligheidscel wat men elders ook beter zou doen: analyseren, overleggen en dan concrete en evenwichtige acties ondernemen. Zo zit ik morgen opnieuw in de Aalsterse Veiligheidscel samen met de medische discipline, de politie, de brandweer, de ambtenaar noodplanning, de diensten logistiek en communicatie. Ik ben een man van het terrein ten dienste van en in de weer voor elkeen die zorgbehoevend is. Laat daar dus nooit nog twijfel over bestaan”, zegt hij.