Burgemeester D’Haese (N-VA): “Mondmaskers worden volgende week bedeeld” Rutger Lievens

02 juni 2020

15u13 18 Aalst Belofte maakt schuld, dus krijgt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) dezer dagen regelmatig de vraag: “Zeg burgemeester, waar blijft mijn mondmasker?” De burgemeester laat weten dat de mondmaskers al in het land zijn en dat ze - naar alle waarschijnlijkheid - volgende week bedeeld zullen worden.

“Als u het mij vraagt worden de mondmaskers voor onze stad liever gisteren dan morgen geleverd”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Nadat de omvang van de federale mondmaskersaga duidelijk werd, hebben we in Aalst niet verder willen afwachten en hebben we ons via de groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen aangemeld voor extra mondmaskers. Op dag 1 heb ik aan de Aalstenaars die zelf in mondmaskers hadden voorzien gezegd dat ze groot gelijk hadden om niet te wachten op de overheid.”

Geen overbodige luxe

Ondertussen is de coronapiek achter de rug. Toch denkt de burgemeester niet dat de levering van mondmaskers te laat komt. “Hoewel de trend onder controle lijkt, zullen we nog wel even met dit virus opgescheept zitten”, zegt hij. “Een voldoende voorraad mondmaskers in elke huiskamer is dan zeker geen overbodige luxe, zeker nu de intermenselijke contacten gelukkig weer kunnen toenemen. Ook het lokale bestuur moet hier een steentje toe bijdragen: de stad informeert en sensibiliseert. Wij helpen waar we kunnen: snelheid is belangrijk, maar transparantie en kwaliteit evenzeer.”

De stad Aalst heeft gecontroleerd dat het om gecertificeerde mondmaskers gaat. “In tegenstelling tot het geklungel dat de vijf bevoegde ministers hebben gepresteerd, willen we in Aalst een levering die wél kwalitatief zeer goed is, correct gecertificeerd en dat aan een verantwoorde prijs. Die voorwaarden zijn ook vervuld, alleen de eigenlijke levering zou gerust sneller mogen”, zegt hij. “Feit is dat we voor die belevering afhankelijk zijn van externe partijen en dat verloopt minder snel dan dat we zouden willen. Alle filters zitten momenteel reeds klaar in omslagen, en zodra de levering van de maskers is gebeurd worden deze in de kortst mogelijke tijd verdeeld bij de Aalstenaars. Voor de bedeling zullen we trouwens ook medewerkers van de stadsdiensten inzetten, zodat dit alles snel en efficiënt kan gebeuren.”