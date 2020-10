Burgemeester D’Haese (N-VA): “De politie zal er streng op toezien dat de cafés om 23 uur sluiten.”

Geen eetfestijnen meer tot eind dit jaar Rutger Lievens

09 oktober 2020

16u16 28 Aalst De politie van Aalst zal er streng op toezien dat de cafés om 23 uur sluiten. Elke samenscholing met meer dan vier mensen is verboden en ook daar zal worden op gecontroleerd, belooft de burgemeester van de stad. De veiligheidscel heeft beslist dat er geen eetfestijnen meer mogen doorgaan in Aalst tot het einde van dit jaar.

Vandaag gaan de federale maatregelen van kracht dat cafés om 23 uur moeten sluiten en dat elke samenscholing van meer dan vier personen verboden is. “Ook in Aalst zal er strikt toegezien worden op de naleving van deze maatregelen”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Op elk moment willen wij een evenwicht verzekeren tussen de gezondheid van onze burgers en de sociaal-economische activiteiten op ons grondgebied. Als we vaststellen dat de nieuwe regelgeving niet wordt gerespecteerd, zal ik een bestuurlijke sluiting bevelen van de betrokken inrichting in het belang van de openbare gezondheid.”

Eetfestijnen verboden

De boodschap is duidelijk: bijeenkomsten binnen, in besloten of overdekte plaatsen, vormen nog steeds een specifieke bedreiging voor de volksgezondheid. “Onder andere de organisatie van eetfestijnen komt hierdoor in het gedrang. Daarom werd de beslissing genomen dat eetfestijnen - vaak waar iedereen iedereen kent - niet meer kunnen doorgaan vanaf maandag 12 oktober tot en met 31 december 2020. De eetfestijnen kunnen wel doorgaan onder de vorm van een afhaalformule”, aldus de burgemeester.

“Het leidt geen twijfel dat verenigingen hun eetfestijnen naar goed vermogen zo veilig mogelijk organiseren, maar de epidemiologische cijfers van de laatste weken laten duidelijk zien dat dit hoogrisico-activiteiten zijn. Er is te veel circulatie van mensen op deze bijeenkomsten. De slechte cijfers nopen ons om dit tijdelijk on hold te zetten tot we er weer bovenop zijn. Recentelijk werden er op één event nog 25 personen als besmet geteld.” Recepties zijn niet verboden, als je blijft zitten met je bubbel aan een tafel. Het is sowieso verboden om een staande receptie te organiseren.