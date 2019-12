Burgemeester D’Haese (N-VA): “De Joodse gemeenschap heeft grenzeloos gepolariseerd” Rutger Lievens

10 december 2019

12u05 7 Aalst “De Joodse gemeenschap heeft grenzeloos gepolariseerd”, zei burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) op de gemeenteraad van Aalst, die het ook had over bedreigingen aan zijn adres. “Ik kreeg zelfs een brief met de woorden: ‘Shoot the mayor’.” Ook Vera Van Der Borght (Open Vld), die ooit in het Vlaams parlement nog werkte aan de Unesco-erkenning van Aalst carnaval, vindt het beter dat Aalst de erkenning verliest.

Het was Groen-fractieleider Lander Wantens die het debat over de Unesco-erkenning op de agenda van de gemeenteraad zette. Hij vond het jammer dat er niet meer transparantie was geweest in het dossier. In zijn tussenkomst benadrukt Wantens dat de hele Unesco-historie alleen maar verliezers heeft door de polarisatie in het dossier. “In plaats van in dialoog te gaan en te leren uit de gebeurtenissen zijn er nu twee kampen gecreëerd, de carnavalisten enerzijds en Unesco anderzijds. Zo los je geen problemen op. In plaats van het debat in de media en publiek te voeren zou de burgemeester beter achter de schermen in dialoog zijn gegaan op zoek naar een oplossing”, aldus Lander Wantens (Groen). Michel Van Brempt (onafhankelijk) stapte dan weer op tijdens het debat, luid roepend ‘Fuck Unesco!’.

Van Der Borght (Open Vld): “Begrip voor beslissing”

Voor het eerst sprak Open Vld-gemeenteraadslid Vera Van Der Borght zich uit over de zaak. Zij had in haar tijd als Vlaams parlementslid hard gewerkt om de erkenning binnen te halen voor Aalst. “Ben ik ervan overtuigd dat er zonder de Unesco-erkenning geen discussies of controverses meer zullen ontstaan over onze carnaval in de komende jaren? Uiteraard niet”, zei ze op de gemeenteraad. “Zolang ons carnaval een feest blijft waarin met alles en iedereen de spot kan gedreven worden, zullen er altijd mensen of organisaties zijn die zich geviseerd voelen.”

Ze vindt het een goede beslissing om Unesco te verlaten. “Waar ik wel van overtuigd ben is dat het niet kan zijn dat onze carnaval voorwerp uit moet maken van een goedkeurings- of afkeuringsproces. Dat we, in het ergste geval elk jaar, op het matje geroepen worden om onze carnaval te verdedigen bij een internationale instantie. Als we de erkenning nu niet verliezen, dan volgt er ongetwijfeld volgend jaar of binnen een paar jaar wel opnieuw een rel of discussie en moeten we opnieuw naar Parijs om ons te verantwoorden of ons te verdedigen”, aldus Van Der Borght (Open Vld). “Het zou ons uiteindelijk continu in het defensief plaatsen en de aandacht afleiden van het grote volksfeest waar duizenden Aalstenaren heel veel tijd en energie in steken, waar tienduizenden Aalstenaars en mensen van buiten onze stad van weten te genieten. Dat mogen we hen niet ontnemen. Daarom denk ik niet dat we deze erkenning door de Unesco nog moeten blijven nastreven. Ik kan dus begrip opbrengen voor het voorstel van het stadsbestuur om aan de Unesco een verzoek te richten ons van de lijst te laten schrappen.”

“Gebrek aan diplomatie bij Unesco”

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zei dat het Unesco ontbrak aan diplomatie het voorbije jaar. “Het gebrek aan diplomatie is begonnen bij de Unesco zelf. Ernesto Ottone, assistent-directeur- generaal voor Cultuur bij Unesco, heeft drie dagen na de stoet gezegd: ‘Aalst carnaval moet van de Unesco-lijst’. Zonder dat wij enige kans hebben gekregen om ons te verweren. Het was toen al een uitgemaakte zaak, een paar dagen na de schitterende carnaval”, aldus de burgemeester.

“Wie zegt dat er geen dialoog is geweest, moet ik tegenspreken. Er zijn informele en formele momenten geweest met de mensen die vanuit Vlaanderen bevoegd zijn voor de kwestie. We zijn naar Parijs geweest om te praten met Unesco en dat was geen plezierreisje. Toen we zagen dat het allemaal niets uithaalde, hebben we een beslissing gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad wilden we daar zeker niet in passeren.”

“Niet naar de pijpen van Parijs dansen”

“Aalst heeft gevraagd om zelf geschrapt te worden. Als je voelt dat ze u niet moeten hebben, bij Unesco, dan hoef je er toch geen deel van uit te maken? Voortaan is Aalst Unesco-vrij en verbannen uit dat kosmopolitisch cultuurkanon”, sprak D’Haese. “De vraag is, hebben we de Unesco-erkenning in Aalst nodig? Carnaval is een volksfeest van en voor de Ajuinen. Het is authentiek en eigenzinnig en we moeten niet naar de pijpen van Parijs dansen. Je kan het vergelijken met een chef-kok die zijn ster terugstuurt. Dat is vooral vervelend voor de uitreikers van de ster. Het probleem zit wel degelijk niet in Aalst, maar aan de andere kant.”

“Alles moet bij Unesco de toets van de politieke correctheid doorstaan en dat is bij Aalst carnaval heel moeilijk. Waar eindigt het? Het is een sluipend gif. Ogenschijnlijk onschuldige zaken die nu op de lijst staan, kunnen in vraag worden gesteld. De Belgische biercultuur: promotie voor alcoholisme? De garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke: vinden die paarden dat wel leuk? Op de lijst staat ook een dans in Senegal waar vrouwen als kwaadaardige wezens worden gedemoniseerd”, vertelde Christoph D’Haese op de gemeenteraad.

“Hebben wij hier een probleem met antisemitisme in Aalst? We hebben ons op de kaart gezet door ons te laten verwijderen van de lijst. We willen niet op de kaart gezet worden als een antisemitische of racistische stad. En dan ziet u hoe de Joodse organisaties dat aanpakken. Hebben wij dit gedaan om te polariseren? Natuurlijk niet. Er wordt grenzeloos gepolariseerd door de Joodse gemeenschap. Ik heb mails gekregen waarin te lezen was: ‘Shoot the mayor in the head please’”, zei hij op de gemeenteraad.