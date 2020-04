Burgemeester D’Haese (N-VA): “50.000 mondmaskers die OLV-ziekenhuis ontving, voldoen niet. Misdadig.” Rutger Lievens

02 april 2020

07u41 26 Aalst Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) is kwaad nu blijkt dat de 50.000 mondmaskers die het OLV-ziekenhuis in Aalst ontving, niet voldoen. Regan Watts, professor productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen, onderzocht een aantal van die maskers en kwam tot de conclusie: : “Ik zou op dit masker niet vertrouwen. Het is slechte bescherming. Ze kunnen niet gebruikt worden om virussen tegen te houden.”

De burgemeester van Aalst reageert onthutst op het nieuws dat de mondmaskers niet voldoen. “Van Open VLD-minister Philippe De Backer kregen we te horen: ‘Wat toegekomen is, is grotendeels betrouwbaar’. Eerder zei Maggie De Block dat er met erkende leveranciers werd gewerkt. Het woord ‘grotendeels’ heeft hier een bijzonder wrange smaak, want in de praktijk stellen onze spoedartsen en verpleegkundigen iets totaal anders vast. Zeer straf, compleet respectloos en - ik wik mijn woorden - eigenlijk misdadig”, zegt D’Haese (N-VA).

De 50.000 FFP2-maskers die het OLV-ziekenhuis ontving voldoen niet aan de normen, zo blijkt uit onderzoek. “Professor Watts spreekt zelfs over ‘het slechtste masker dat ik ooit al gezien heb’. Nochtans zijn deze maskers bestemd voor de artsen en zorgverleners op onze spoeddiensten en op intensieve zorgen. Dit zijn de mensen die dagelijks in de vuurlinie staan”, zegt D’Haese (N-VA). “Het zijn deze mensen die hun eigen gezondheid op het spel zetten om anderen te verzorgen. Vanwege de overheid en de bevoegde ministers zouden ze op z’n minst op respect en bescherming moeten kunnen rekenen. Maar blijkbaar zijn zelfs degelijke voorafgaandelijke kwaliteitscontroles teveel gevraagd. Dit pik ik niet. Dit laten we niet zomaar passeren. Wordt vervolgd.”