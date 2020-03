Burgemeester D’Haese: “Hotels bereid om te helpen als ziekenhuizen verzadigd geraken” Rutger Lievens

17 maart 2020

18u59 96 Aalst Als de Aalsterse ziekenhuizen verzadigd zouden geraken, dan wordt er mogelijk een beroep gedaan op de hotels in de stad. “De Aalsterse hoteleigenaars zijn bereid hun infrastructuur ter beschikking te stellen”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

“Een van de grootste uitdagingen die de komende weken op ons afkomt is er een van logistiek-organisatorische aard”, zegt de burgemeester. “Onze ziekenhuizen moeten in staat blijven om de toevloed aan patienten op te vangen en onze bevolking met de beste zorgen te blijven omringen.”

“Nadat we mede dankzij Jan De Nul in sneltempo een vooruitgeschoven medische hulppost in Aalst konden ontrollen, nemen ook andere Aalsterse ondernemers de handschoen op in de strijd tegen het virus”, zegt hij. “Dinsdagochtend had ik overleg met vier Aalsterse hoteleigenaars (Hotel Tower, Keizershof Hotel, Ibis Hotel en Hotel Royal Astrid) die meteen bereid waren hun infrastructuur ter beschikking te stellen in geval de capaciteit van de ziekenhuizen zou verzadigd geraken. Binnenkort komt er wellicht een Nooddecreet extra tijdelijke gezondheidsinfrastructuur. We zijn graag voorbereid en wachten niet op anderen om actie te ondernemen. Samen sterk tegen corona.”