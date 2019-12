Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) na dodelijk ongeval aan fabriek in stadscentrum: “Tereos moet parking veiliger maken”

“Het is nu niet het moment om iemand met de vinger te wijzen”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Laat ons alle aandacht en medeleven geven aan de nabestaanden van het slachtoffer”, aldus de burgemeester.

Hij wil de situatie eerst grondig analyseren. “We moeten weten wat de precieze omstandigheden zijn. Tegelijk moeten we ook kritisch zijn en nadenken of we meer maatregelen kunnen nemen om deze situatie in de toekomst te voorkomen. Vroeger reden de vrachtwagens via de Molenstraat langs de Werfkapel Amylum binnen. Indertijd is de parking aan de Alfred Nichelsstraat er gekomen om daar iets aan te doen, om de vrachtwagens uit het stadscentrum te weren.”

“Ik ben er zelf honderden keren op mijn fiets gepasseerd als student en ik weet wat het is. Het zal daar altijd opletten zijn”, zegt de burgemeester. Het blijft natuurlijk een fabriek, zegt de burgemeester, en dus zal er altijd vrachtverkeer zijn. “Maar dat wil niet zeggen dat er infrastructurele maatregelen kunnen worden genomen. Je kan de parking afsluiten en een begeleider inzetten om de vrachtwagens die op- en afrijden te begeleiden”, stelt hij voor.