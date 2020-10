Burgemeester Christoph D’Haese: “Het Feestcomité is niet afgeschaft” Rutger Lievens

01 oktober 2020

14u25 1 Aalst Het Feestcomité is niet afgeschaft. Met die woorden sprak burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) de geruchten tegen dat het Feestcomité een stille dood gestorven is. Na de verkiezingen van oktober 2018 moest er een nieuw Feestcomité samengesteld worden, maar dat is nog altijd niet gebeurd.

Het Feestcomité ondersteunt de stad bij de organisatie van evenementen zoals carnaval en de blijde intrede van Sint-Maarten, geeft advies en treedt onder meer op in de woonzorgcentra rond de carnavalsperiode. Het telt evenveel leden als de gemeenteraad en is politiek samengesteld. Afhankelijk van de verkiezingsuitslag mogen partijen een aantal afgevaardigden sturen naar het Feestcomité. Een grote eer voor al wie houdt van carnaval en er bij betrokken is. De stad wilde na de gemeenteraadsverkiezingen het Feestcomité vernieuwen, maar ook al is het bijna 2021, toch is het nog altijd wachten op nieuws daarover. Ondertussen wachten nieuwe afgevaardigden van politieke partijen nog altijd op de eerste vergadering.

“Ik zal het nu eens publiekelijk zeggen, maar het Feestcomité blijft bestaan”, zo zei burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) op de laatste gemeenteraad van Aalst. “Het Feestcomité zal ook in zijn autonomie gerespecteerd worden. Hoe we verder omgaan met carnaval en de realisatie ervan, daar zal over overlegd worden. Er zijn binnenkort overlegmomenten met verschillende mensen uit de carnavalswereld en er is een Verenigde Commissie over carnaval 2021", aldus burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Over hoe het Feestcomité er dan wel zal uitzien en wanneer het weer wordt geïnstalleerd, daar zei de burgemeester niks over.