Burgemeester Aalst naar Parijs om carnaval te verdedigen bij Unesco Rutger Lievens

16 september 2019

17u36 7 Aalst De burgemeester van Aalst Christoph D’Haese (N-VA) reist morgen naar het hoofdkwartier van Unesco in Parijs om er carnaval te verdedigen. De laatste carnavalsstoet haalde de internationale media nadat de groep De Vismooil’n joden karikaturaal hadden afgebeeld. ‘Antisemitisch en racistisch’, klonk de kritiek. Unesco dreigt nu Aalst carnaval van de Unesco-lijst van het werelderfgoed te schrappen.

“Op het Parijse hoofdkwartier van Unesco wordt morgennamiddag overlegd over Aalst Carnaval. Zoals bekend, was er vanuit Unesco kritiek geuit naar aanleiding van de jongste carnavalsstoet in Aalst”, vertelt de burgemeester van Aalst, Christoph D’Haese (N-VA). “Vanuit departement Cultuur, Jeugd en Media werd aan de stad Aalst gevraagd om een tweekoppige vertegenwoordiging naar Parijs te sturen. Binnen het College van Burgemeester en Schepenen werd afgesproken dat die delegatie zal bestaan uit schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) en mezelf.”

De Vismooil’n haalden met carnaval tot hun eigen grote verrassing de internationale media, tot de New York Times toe, met hun thema ‘Sabbatjoor’. De groep wilde het tijdens de vorige edite van carnaval eens rustig aan doen en besloot dan maar dat sabbatjaar te illustreren met enkele karikaturen van joden. De joodse gemeenschap en vele anderen reageerden geschokt over de lange neuzen en het goud op de carnavalswagen. De burgemeester van Aalst verdedigde de carnavalisten in verschillende televisieprogramma’s: Aalst carnaval is het feest van de karikatuur en dus moet dit kunnen volgens Christoph D’Haese.

Uitnodiging van Unesco

Bij de Unesco zijn ze niet overtuigd en vragen ze Aalst om uitleg. “Vanzelfsprekend zijn we ingegaan op de uitnodiging van Unesco en zullen we morgennamiddag aanwezig zijn in Parijs”, zo licht burgemeester Christoph D’Haese toe. “Ik rep me om tijdig terug te zijn voor de gemeenteraad later die avond, maar het is van cruciaal belang om de mensen van Unesco nog eens uit te leggen dat de Aalsterse carnavalisten op generlei wijze antisemitische of racistische bedoelingen hebben, wel integendeel. Ik werk momenteel aan een uitgebreide argumentatienota hieromtrent. Binnen de specifieke context van carnaval lachen we met alles en iedereen en dat zal ik ter zitting ook met beelden aantonen. Onze carnavalisten willen niemand kwetsen, maar humor en satire zitten in het Aalsters DNA en dat willen we alleszins zo behouden. Aalst wil de hoofdstad van de wereld blijven als het op vrijheid van humor, spot en satire aankomt.”