Buren trekken aan de alarmbel: “Chaos op Statieplein is levensgevaarlijk” Rutger Lievens

25 september 2020

16u44 0 Aalst Buurtbewoners van het Statieplein in Aalst trekken aan de alarmbel: de verkeerssituatie is er echt levensgevaarlijk. Elke dag is er een komen en gaan van honderden scholieren en pendelaars langs het Statieplein in Aalst. Er rijden bussen, taxi’s, mensen worden met de auto afgezet aan het station, scholieren komen toe via bus en trein en daartussen rijden fietsers van en naar hun bestemming. Er is geen enkel zebrapad en auto’s mogen er 50 km/u rijden. Daarnaast is er ’s avonds ook nog overlast van straatracers.

“Moet er echt eerst iets gebeuren voor er actie wordt ondernomen?”, zeggen de bezorgde buren. “Nu het Esplanadeplein afgesloten is, rijden de bussen door de Majoor Claserstraat naar het Statieplein in Aalst. Ze vlammen echt. Er komen scholieren aan met de trein, de auto’s rijden tussen de mensen”, zegt Sanne Guns uit de Stationsstraat in Aalst. “Wij eisen dat het gebied rond het station een zone 30 wordt, voor ieders veiligheid. Zebrapaden zouden ook al helpen. Deze oplossing kan er heel snel komen.”

“Het is levensgevaarlijk”, zeggen de buren. “De bussen stoppen nu ook aan de kant van de Irish Pub. De werken aan het Esplanadeplein zullen nog een tijdje duren. Ik maak me echt zorgen. Het is een situatie zoals bij Tereos. Er zal een ongeval gebeuren en niemand in Aalst zal schrikken dat het net hier gebeurt. ‘An accident waiting to happen’, zeggen ze dan. Ik zou graag hebben dat we er iets aan doen voor er iets dramatisch gebeurt. Als je hier met je kinderen moet doorfietsen, wie durft dat?”, zegt Sanne. De buurtbewoners pleiten ervoor dat er een kiss and ride-zone voorzien wordt aan de pendelparking achter het station, zodat het iets meer autoluw wordt aan het station. Er wordt nu ook lukraak foutgeparkeerd op het Statieplein, zonder dat er echt boetes worden uitgeschreven. “De politie spreekt zelf van een gedoogbeleid”, aldus de buurtbewoners.

Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) belooft de zaak te bekijken.



