Buren Siesegemkouter protesteren tegen ‘de knip’: “Weg tussen wijk Maal en Siesegemlaan moet blijven” Rutger Lievens

21 augustus 2019

18u36 6 Aalst Nog tot 28 augustus kan je bezwaar aantekenen tegen de omgevingsvergunning voor het eerste stuk bedrijventerrein op de Siesegemkouter in Aalst. Buren uit de nabijgelegen wijk Maal lijken in groten getale bezwaren in te zullen dienen. Een van dé grote redenen dat ze tegen de komst van het bedrijventerrein zijn, is ‘de knip’: in de toekomst zal je niet meer van de Siesegemlaan richting Nieuwerkerken en Erpe-Mere kunnen rijden.

De stad Aalst leverde een omgevingsvergunning af voor het aanleggen van weginfrastructuur die bij het toekomstige bedrijventerrein hoort. Het deel van de Siesegemkouter dat in de zogenaamde ‘fase 1a’ zal worden aangesneden, bevindt zich in de hoek tussen crematorium en de huizen aan de Gentsesteenweg.

Jens Van Landuyt, beheerder van Leefbaar Maal op Facebook, tekent bezwaar aan. “In de omgevingsvergunning staat dat het werfverkeer langs de Blauwenbergstraat zal rijden. Dat zou betekenen dat het door de wijk Maal moet en dat vind ik niet kunnen”, zegt Jens. “In het document staat ook nog eens een verwijzing naar ‘de knip’. In het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan staat nog altijd dat de Blauwenbergstraat zal worden doorgeknipt en dat er geen verkeer meer tussen de Siesegemlaan en de wijk Maal in Nieuwerkerken zal kunnen rijden.”

Erpe-Mere

Daar zijn de buren op zijn zachtst gezegd geen voorstander van. “Het betekent dat wie in Maal woont dan via Nieuwerkerken-Dorp of via de Gentsesteenweg moet om Aalst te bereiken. Beide trajecten zijn nu al verzadigd door het verkeer”, zeggen de buurtbewoners in koor.

We hebben in het verleden heel wat acties ondernomen, maar de stad Aalst kreeg in alle procedures gelijk. Daardoor was duidelijk dat een verdere procedureslag veel geld zou kosten en geen verder resultaat zou hebben Hugo De Waele (CD&V), burgemeester Erpe-Mere

Ook wat verderop, in Erpe-Mere, zijn ze allerminst enthousiast met die plannen. De politieke partij STERK! hoopt dat de ‘de knip’ er niet komt. “Om sluipverkeer van auto- en vrachtverkeer te voorkomen in de kern van Maal wordt de Blauwenbergstraat/Merestraat bij de realisatie van fase 2 van het bedrijventerrein afgesloten voor doorgaand verkeer. Enkel het openbaar vervoer, hulpdiensten en langzaam verkeer behouden een doorgang”, zegt de partij STERK!. “Dit staat te lezen in de verleende vergunning voor het bedrijventerrein op de Siesegemkouter. Slecht nieuws voor Erpe-Mere. Niet alleen omdat de mooie groene buffer met Aalst weggebetonneerd wordt, maar ook omdat de mobiliteitsimpact door het afsluiten van de Merestraat/Blauwenbergstraat op Erpe-Mere groot zal zijn.”

Dure procedureslag

De gemeente Erpe-Mere, die eerder al bezwaren en diverse procedures aanspande tegen het afsluiten van de weg, lijkt de handdoek definitief in de ring te gooien. “We hebben in het verleden heel wat acties ondernomen, maar de stad Aalst kreeg in alle procedures gelijk. Daardoor was duidelijk dat een verdere procedureslag veel geld zou kosten en geen verder resultaat zou hebben”, reageert burgemeester Hugo De Waele (CD&V). De man stuurt de beslissing in elk geval door naar de verkeerscommissie om te bekijken welke maatregelen of stappen Erpe-Mere nog zal nemen.

Compromis

Schepen Marleen Lambrecht (CD&V) pleit ondanks de eerdere beslissingen voor een compromis. “Vanuit onze gemeente zijn we akkoord om zwaar verkeer te weren uit de Blauwenbergstraat en Merestraat, maar voor automobilisten vormt dit traject een belangrijke ontsluiting tussen Erpe, Mere en Aalst. Die mogelijkheid zouden we liefst behouden zien”, vult zij aan.

De knip zou er maar komen in een tweede fase van de ontwikkeling van de Siesegemkouter en is dus niet voor meteen. “Afhankelijk van het succes van de ontwikkeling van fase 1a, volgen de andere fasen. Het kan dus zijn dat de knip er volgend jaar komt of binnen tien jaar. Het feit is dat dit in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan blijft staan en zonder actie van de stad zal daar op Vlaams niveau niets aan veranderen”, zegt Jens Van Landuyt van Leefbaar Maal.

Aalsters schepen voor Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) bevestigt dat de knip onderdeel uitmaakt van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan: “Maar die zal wel pas in fase twee worden behandeld. We gaan alles stap voor stap bekijken”, zegt Verdoodt.