Buren Molenkouter halen slag thuis: omgevingsvergunning voor verkaveling geweigerd Rutger Lievens

15 september 2020

16u30 3 Aalst Een terrein aan de Molenkouterstraat in Hofstade mag dan toch niet verkaveld worden. De deputatie van Oost-Vlaanderen heeft de verkavelingsaanvraag geweigerd. Buren protesteerden, onder meer met 226 bezwaarschriften, tegen het bebouwen van de grond.

De deputatie van Oost-Vlaanderen verleent geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond aan de Molenkouterstraat in Hofstade. het doel was om twee half open eengezinswoningen te bouwen, maar dat gaat dus niet door na protest van de buren. In december 2019 verleende de stad nochtans wel een vergunning, maar de buren gingen in beroep en worden nu gehoord.

De buurt argumenteerde onder meer dat het om overstromingsgevoelig gebied ging en dat het onverantwoord is om op die natte gronden huizen te zetten. “Als dat geen goed nieuws is, na 5 jaar”, zegt Ingrid Buys, één van de initiatiefneemsters van het protest. “De buurt is heel blij met deze beslissing en ik ook. Er waren 226 bezwaarschriften”, zegt ze.