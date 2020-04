Buren Boudewijnlaan stoppen met zingen om 20 uur: “Er komt te veel volk op af” Rutger Lievens

03 april 2020

16u27 0 Aalst De buurtbewoners van de Boudewijnlaan in Aalst stoppen voorlopig met de samenzang om 20 uur. “De laatste avonden begon dat heel wat volk te lokken, dus is het beter dat we eventjes stoppen”, zeggen ze.

Het is niet op vraag van de politie, zeggen de buren, maar een beslissing die ze zelf genomen hebben. “Het was begonnen met samen zingen. Iedereen bleef aan zijn deur staan. Onze buur André De Cock begon dan liedjes te zingen en op te treden. Zeer fijn, maar de laatste dagen kwam daar veel volk op af. Soms 40 à 50 mensen. Niet echt de bedoeling. Voor de politie hier staat om de stekker eruit te trekken, hebben we beslist om voorlopig niet meer te zingen om 20 uur”, zegt David Van de Steen. Applaus zal er ook niet zijn om 20 uur. De buren hebben beslist om nader order binnen te blijven.