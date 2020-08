Buren bellen naar brandweer nadat ze brandgeur opmerken in appartement Koen Baten

27 augustus 2020

21u06 0 Aalst In de Dirk Martensstraat in Aalst werd de brandweer deze namiddag verwittigd nadat er een brandgeur werd vastgesteld op de tweede verdieping van een appartement. Het waren de buren die de hulpdiensten verwittigden.

Uiteindelijk bleek het te gaan om een matras die gebrand had bij het appartement er boven. De bewoner had de brand zelf al kunnen blussen waardoor alles snel onder controle was. De brandweer moest niet meer blussen maar zorgde voor de nodige verluchting in het appartement. Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt. Wat de brand veroorzaakt is niet duidelijk.