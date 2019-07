Buitenlandse folkloregroepen dansen De Pikkeling op gang Rutger Lievens

26 juli 2019

17u58 0 Aalst Het bloementapijt in Moorsel ligt er en de buitenlandse folkloregroepen hebben het feest op gang gedanst op de Grote Markt van Aalst: De Pikkeling kan beginnen!

Dit weekend zitten we op de weide van Hof ter Dromen in Herdersem weer Pikkeling-bier te drinken en ovenkoeken te eten. Het is weer De Pikkeling, al voor de 50ste keer, en dat is ook deze keer niet zonder buitenlandse folkloregroepen. De Pikkeling heet niet voor niets een internationaal folklorefeest te zijn.

“Die buitenlandse groepen waren er niet in het begin 50 jaar geleden. Pas in de jaren 80 zijn ze daarmee begonnen bij De Pikkeling. De eerste groep kwam uit Frankrijk”, zegt Jos Schockaert van De Pikkeling. “De Pikkeling ging oorspronkelijk alleen over oude boerengebruiken: pikken, binnenhalen van het graan,... Maar de buitenlandse groepen passen daar goed bij: meestal stammen hun traditionele dansen ook af van oogstfeesten”, klinkt het.

Dit weekend treden de buitenlandse groepen uit Oekraïne, India, Martinique, Puerto Rico en Zuid-Afrika op op de weide in Herdersem.