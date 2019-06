Buiten werken in 30 graden: “Soms eens een ijsje eten” Rutger Lievens

24 juni 2019

14u48 0 Aalst Niet iedereen heeft het geluk om in een kantoor met airconditioning te mogen werken in deze tropische temperaturen. De arbeiders die de rotonde aan de nieuwe tunnels in Aalst aanleggen, laten zich echter niet naar binnen jagen door de hitte. “We hebben een goeie baas, die brengt ons af en toe eens een ijsje en we mogen vroeger stoppen”, zeggen de werkmannen.

‘Zij liever als ik’, denken de automobilisten die de rotonde aan de nieuwe tunnels in Aalst passeren wellicht. Ga er maar aan staan, in dit weer, een betonplaat spuiten. Ook zonder de warmte is dat hard werk. “We zijn vroeger gestart omwille van de warmte. Vandaag was dat om 6 uur en we stoppen om 14.30 uur. Morgen starten we al om 4 uur om de hitte te vermijden”, zegt meestergast Max Dequae.

Lager tempo

“We mogen niet klagen”, zeggen de mannen die helemaal in het zweet staan. “Onze baas brengt af en toe een ijsje en regelmatig gekoeld water. We worden in de watten gelegd”, zeggen ze. “Het is belangrijk dat het tempo een beetje naar beneden gaat, om dit te kunnen volhouden”, zegt Max. “Het is onze job, ik doe dit al jaren, het is elke zomer zo”, zegt hij.

Ook de medewerkers van De Loods, die instaan voor de inzameling van zwerfvuil in Aalst, trotseren de hitte vandaag. “Het is niet makkelijk, maar het lukt wel”, zeggen Luc en Sven van De Loods, die zwerfvuil verzamelden ter hoogte van het Burgemeestersplein. “Onze twee teams hebben samen al 21 vuilniszakken gevuld vandaag, en het is pas middag. Onze werkdag ziet er zoals anders uit. Er rijdt nu wel een bestelwagen van De Loods rond met flessen water om ons te bevoorraden”, zeggen ze.

Hitteplan

Ondertussen heeft het OCMW het hitteplan in werking gesteld. “Met het hitteplan van kracht zijn de woonzorgcentra van het OCMW extra waakzaam. Wanneer de buitentemperaturen meerdere dagen boven de 30 graden pieken, is het moeilijk om het binnen fris te houden. Met richtlijnen, tips maar ook met het uitdelen van verfrissingen en het plaatsen van extra mobiele airco’s doet Aalst er alles aan om de leef- en werkomgeving zo koel mogelijk te houden”, zegt OCMW-voorzitster Sarah Smeyers (N-VA).

Aan het personeel is gevraagd om de leefruimte zoveel mogelijk te ventileren op het juiste tijdstip en de zonwering maximaal in te schakelen opdat de woonzorgcentra zo koel mogelijk blijven. Conform het hitteplan worden animatieactiviteiten aangepast en ziet het personeel erop toe dat de bewoners voldoende drinken en lichte kledij dragen. De temperaturen worden meermaals per dag opgemeten.

Dehydratatie vermijden

“Om dehydratatie van de bewoners te vermijden, hebben we dit jaar nog bijkomende acties uitgewerkt. De desserts zijn extra verfrissend met ijsjes, smoothies en ijsthee op het menu. Op elke afdeling komt er een sfeervolle drankendispenser voor gearomatiseerd water en onze bewoners krijgen ook een stempelkaart die hen moet aanzetten om meer water te drinken”, zegt Smeyers (N-VA).

Samen met de stempelkaart krijgen de bewoners ook nog een flyer met tips om de hitte te vermijden. De animatie-activiteiten zijn aangepast aan de zomerse temperaturen. Alle woonzorgcentra organiseren een licht programma in gekoelde gemeenschappelijke ruimten en voorzien regelmatig een verfrissend voetbadje voor de bewoners. In de tuinen zijn parasols om voldoende schaduw te bieden aan bewoners die graag buiten vertoeven.

“Ook in de zorg aan huis zijn we alert. Onze verzorgenden en poetshulpen van de dienst Ondersteund Zelfstandig Wonen bezorgen aan onze klanten eveneens de flyer met tips en voorzorgsmaatregelen. Daarnaast zullen ze ook extra waakzaam zijn tijdens hun huisbezoeken zodat er snel kan ingegrepen worden waar nodig”, aldus Smeyers.