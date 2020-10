Brussels burgemeester Close: “Onze ziekenhuizen ontvingen vorig jaar 538 Aalsterse patiënten” Rutger Lievens

06 oktober 2020

18u28 1 Aalst Brussels burgemeester Philippe Close (PS) heeft via Twitter gereageerd op de uitspraken van Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA), die vindt dat Aalsterse ziekenhuizen patiënten uit Brussel moeten kunnen weigeren. Volgens Close ontvingen ziekenhuizen in Brussel vorig jaar 538 Aalsterse patiënten.

“Sommigen willen beslissen wie wel en niet wordt opgenomen in een ziekenhuis. Vorig jaar hebben de Brusselse openbare ziekenhuizen 538 patiënten van Aalst ontvangen”, zo schrijft hij in een Twitter-post. “De Brusselse openbare ziekenhuizen zullen steeds iedereen de zorg geven die ze nodig hebben. Ongeacht hun afkomst, inkomen of overtuiging.”

Eerder vandaag werd burgemeester D’Haese ook al teruggefloten door de raad van bestuur van het ASZ in Aalst, waar hij voorzitter van is.