Brouwerij De Glazen Toren viert vijftiende verjaardag met opendeur op nieuwe locatie Koen Moreau

11 november 2019

16u45 22 Aalst Sinds dit weekend beschikt Brouwerij De Glazen Toren uit Erpe-Mere officieel over een tweede locatie én is er opnieuw een bierbrouwerij in Aalst. “We hebben lang uitgekeken naar een grotere locatie en zijn blij in Aalst een extra – geen nieuwe – thuis te hebben gevonden”, vertelt brouwer Jef Van den Steen.

Hij verwelkomde op maandag 11 november alle bezoekers persoonlijk voor de opendeurdag van de nieuwe en veel grotere brouwerij in de Watermolenstraat achter de autokeuring in Erembodegem. “In tegenstelling tot onze installatie in Mere, gaan we hier in Aalst enkel flesjes van 33 centiliter vullen.”

Die worden gevuld aan een tempo van 3.000 flesjes per uur. Een weloverwogen keuze. “Momenteel verkopen we tachtig procent van onze brouwsels aan het buitenland en dat is jammer. Hopelijk helpt het kleinere formaat, zodat ik binnenkort in Aalst van mijn eigen brouwsel mag drinken”, lacht Jef.

Heel wat vrienden en sympathisanten kwamen een kijkje nemen in de 700 vierkante meter grote loods waar nog veel ruimte is voor uitbreiding. Zo troffen we ook Robin Buysse van brouwerij De Brabander in Harelbeke en partner Els Vandorpe uit Harelbeke. “Wij zijn echte bierliefhebbers en kennen Jef, de brouwerij en de formidabel lekkere Saison d’Erpe-Mere al langer”, vertellen ze.

Vandaag beschikt de brouwerij over drie gistingtanks en wordt het brouwel in speciale containers van 1.000 liter tussen de twee locaties vervoerd. “Bedoeling is om hier op termijn verder uit te breiden en jaarlijks 300 à 400.000 liter bier te brouwen, maar ook in Mere – waar jaarlijks 150.000 liter bereid wordt - blijven we brouwen. Dat zijn we met een Saison d’Erpe-Mere eigenlijk ook verplicht”, besluit Van den Steen.