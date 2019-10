Bromfietser gewond nadat hij in aanrijding komt met vrachtwagen Koen Baten

07 oktober 2019

18u26 7 Aalst Op de Brusselse Steenweg in Aalst is in de vooravond een bromfietser gewond geraakt nadat hij in aanrijding kwam met een vrachtwagen. De bestuurder kwam onder de voorkant van de vrachtwagen terecht en moest overgebracht worden naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.

Het ongeval gebeurde rond 17.30 uur deze avond. Hoe het ongeval exact kon gebeuren is niet duidelijk, maar vermoedelijk liep het mis bij een manoeuvre waardoor de voertuigen in aanrijding kwamen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse voor de eerste zorgen en brachten hem met spoed over naar het ziekenhuis.

De bromfiets werd daarna van onder de vrachtwagen gehaald en raakte beschadigd.