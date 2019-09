Broers wegens zware verkeersagressie op E40 voor rechter: “In plaats van redders maatschappij te spelen beter politie gebeld” Nele Dooms

25 september 2019

17u49 1 Aalst Twee broers uit Aalst moesten woensdag voor de Dendermondse rechter verschijnen wegens verkeersagressie op de E40. Volgens het slachtoffer sloegen en schopten ze hem na een discussie over een inhaalmanoeuvre. “We hebben hem met geen vinger aangeraakt, maar wilden hem enkel wijzen op zijn fout rijgedrag,” verweerden de broers zich.

De feiten speelden zich af op 11 april 2018. Het mooie weer die dag lokte veel volk naar de kust en dus was het druk op de E40. Ook de broers V.W. kwamen in de accordeonfile terecht. “Daar zagen ze ook een andere chauffeur nogal ongedurig steeds wisselen van rijvak in een poging beter op te schieten”, schetste openbaar aanklager Ann Soenens. “Erg veilig was dat niet, en een bromfietser die bijna aangereden werd deed teken naar de chauffeur dat hij moest oppassen. De man was dus al gewezen op zijn foutief rijgedrag, maar blijkbaar vonden de twee broers het ook nog eens nodig zich te moeien. Ze reden het slachtoffer klem en stapten uit. Uiteindelijk verkochten ze de chauffeur een reeks slagen en schoppen, zo hard dat die een week arbeidsonbekwaam was. Het rechteroog van de man was gewond, de pupil gescheurd.”

Het slachtoffer stapte naar de politie en omdat omstaanders de nummerplaat van de broers genoteerd hadden, konden speurders hen te pakken krijgen. Toch ontkennen ze allebei ook maar iets met de verwondingen van de man te maken te hebben. “Er is een discussie geweest over een gevaarlijk inhaalmanoeuvre, dat klopt”, zeiden ze. “Maar dat was alleen maar een babbel. Toen die man een mes bovenhaalde, hebben we dat afgepakt en weggegooid en zijn we in onze auto doorgereden. We hebben hem niet aangeraakt. Er vinden al zoveel ongevallen plaats, dat we vonden dat we deze gevaarlijke chauffeur daar moesten over aanspreken.”

Van het mes waarover sprake, bleek echter geen enkel spoor. De openbaar aanklager wees op het strafblad dat beide broers al bij elkaar spaarden en vorderde een gevangenisstraf van acht maanden. “In plaats van zich op te werpen als de redders van de maatschappij, hadden ze gewoon maar de politie moeten verwittigen”, klonk het. De rechter velt vonnis op 22 oktober.