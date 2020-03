Broers ontwikkelen alternatief beademingstoestel in de strijd tegen corona: “We willen met hulp van bedrijven corona-beademingsmachines maken” Rutger Lievens

20 maart 2020

20u51 36 Aalst Jan en Stijn Herregodts doen een warme doch dringende oproep aan alle bedrijven die bedreven zijn in metaalbewerking, spuitgieten of het produceren en assembleren van elektronische printplaten. Een tekort aan beademingsmachines dreigt in de ziekenhuizen en de twee artsen in spe zijn koortsachtig in de weer om een alternatief beademingstoestel te ontwikkelen dat op zeer korte tijd op grote schaal kan worden geproduceerd.

De broers Jan en Stijn Herregodts zijn respectievelijk arts in opleiding en doctorandus robotchirurgie aan UGent. Jan Herregodts is als stagiair op de Spoeddienst in het OLV-ziekenhuis van Aalst en ziet de gevolgen coronavirus-epidemie van heel dichtbij. “De recente beelden van overvolle Italiaanse ziekenhuizen en lijkkisten die door colonnes legervrachtwagens worden afgevoerd staan op ons aller netvlies gebrand”, zeggen de broers. “In meer en meer regio’s wordt de zorgcapaciteit van de ziekenhuizen door de niet-aflatende toestroom van ernstig zieke coronapatiënten drastisch overschreden. In die regio’s kunnen patiënten met een lagere overlevingskans simpelweg niet meer geholpen worden. Het is denkbeeldig dat ook de Belgische gezondheidszorg binnenkort voor de grootste uitdaging in meer dan honderd jaar zal staan”, zeggen de broers Herregodts.

In de meest getroffen regio’s speelt de beperkte beschikbaarheid van medische beademingstoestellen een belangrijke rol in de dramatische sterftecijfers. “Voor de zwaarst getroffen coronapatiënten betekent zo’n toestel immers het verschil tussen leven of dood”, zegt Jan Herregodts.

Alternatief beademingstoestel

De productie van complexe beademingstoestellen duurt echter te lang om te kunnen beantwoorden aan de acute vraag. “Afhankelijk van de evolutie van de heersende coronavirus-pandemie, dreigen meer en meer patiënten met lagere overlevingskansen geen ondersteunende beademing meer te kunnen krijgen, ook in België”, zegt Stijn Herregodts. “Hoewel hulpverleners en vrijwilligers tot het uiterste gaan om zoveel mogelijk mensen te helpen, gaan zij het tekort aan materiaal niet zelf kunnen oplossen. Gelukkig leveren ook achter de schermen talloze mensen strijd om het coronavirus zoveel mogelijk het hoofd te kunnen bieden.”

Zo waren de laatste nachten ook Jan en Stijn Herregodts koortsachtig in de weer om een alternatief beademingstoestel te ontwikkelen dat op zeer korte tijd op grote schaal kan worden geproduceerd en getransporteerd. Zij focusten zich daarbij op de essentiële functies die nodig zijn om de ademhaling van een coronapatiënt te kunnen ondersteunen of, indien nodig, de beademing volledig over te nemen. Bovendien maken zij daarbij gebruik van materialen en componenten die op dit moment ook in niet-medische industrieën voldoende beschikbaar zijn. “Daardoor kan het toestel op zeer korte termijn en op grote schaal worden gefabriceerd”, zeggen ze.

Het eerste prototype succesvol getest

Het eerste prototype werd reeds succesvol getest aan de hand van een medische testopstelling in een operatiezaal. “Klinische experts bevestigden dat het toestel het potentieel heeft om in de meest getroffen regio’s zeer snel en op grote schaal levens te redden. Op dit moment wordt het ontwerp daarom geoptimaliseerd om serieproductie mogelijk te maken”, aldus de broers Herregodts.

Verschillende gespecialiseerde spelers reageerden al enthousiast op het nieuws, maar om op korte tijd een eerste reeks toestellen te vervaardigen, is er meer productiecapaciteit nodig. Daarom willen Jan en Stijn een warme doch dringende oproep doen aan alle bedrijven die bedreven zijn in metaalbewerking (plaatbewerking en CNC-productie), spuitgieten of het produceren en assembleren van elektronische printplaten. Indien u interesse hebt om uw steentje bij te dragen aan de strijd tegen het coronavirus, gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen via coronaventilator@gmail.com. U kan potentieel veel levens redden.