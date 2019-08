Broer en zus Quintelier al 35 jaar achter de toonbank van De Kaasmolen Rutger Lievens

09 augustus 2019

12u51 6 Aalst Iwein en Daisy Quintelier vieren de 35ste verjaardag van hun handelszaak in de Dendermondsesteenweg in Aalst: De Kaasmolen.

Eigenlijk was het Marie-Claire Quintelier die de zaak opstartte op 1 oktober 1979. Daisy en Iwein Quintelier namen de zaak voor kaas en charcuterie in 1984 over. 35 jaar geleden dus. “We hebben de zaak een nieuwe look gegeven en organiseren vandaag en morgen zaterdag een delicatessenweekend. Er zijn hapjes en drankjes voor elke klant”, zegt Iwein.