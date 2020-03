Brico-personeel brengt bloemen en planten naar woonzorgcentra: “Waarom weggooien als we er mensen mee kunnen blij maken?” Rutger Lievens

18 maart 2020

12u11 84 Aalst Het Brico-personeel van Aalst kreeg ook te horen dat hun winkel moest sluiten, maar voor ze de deuren dichttrokken besloten ze nog één goede daad te verrichten. De bloemen en de planten in de winkel - die anders de komende weken zouden staan te verwelken - brachten ze naar woonzorgcentra in de buurt.

Ook doe-het-zelfzaak Brico sluit de deuren door het coronavirus. Net voor de sluiting kreeg de winkel aan de Pierre Corneliskaai in Aalst nog een grote lading planten. “Lavendel, violetjes, en zoveel meer. Het zou zonde zijn om dat allemaal weg te gooien”, zegt Diemont Perquy, een medewerker van de winkel. “De winkel gaat dicht tot 5 april. Ik heb het initiatief genomen om een goeie daad te stellen en de manager was meteen razendenthousiast.”

“Aangezien de oude mensen in de rusthuizen geen bezoek meer mogen ontvangen en enkel nog mekaar en de verplegers zien, vond ik dat we de bloemen en planten aan hen moesten schenken. Dat hebben we dan ook gedaan. Deze ochtend hebben wij twee volle bestelwagens met bloemen, potgrond en bloembakken afgezet aan drie rusthuizen gelegen in Aalst”, zegt Diemont. “We hadden onze voorzorgsmaatregelen genomen en hebben alles afgezet terwijl we mondmaskers en handschoenen droegen. Hopelijk betekent dit een lichtpuntje voor deze mensen in deze donkere en bizarre tijden.”