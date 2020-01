Breien en haken voor kangoeroeweesjes in Australië: Facebookgroep telt al 10.700 leden Rutger Lievens

08 januari 2020

11u30 22 Aalst Het gaat snel voor de Facebookgroep Team Belgium For Australia, dat mensen oproept om buideltjes te breien en te haken voor babykoala’s en -kangoeroes in Australië. Maandagavond werd de groep opgestart, woensdagmiddag telt die al 10.700 leden.

Debby Goossens uit Antwerpen en Sarah Wenes uit Aalst namen het initiatief om de groep Team Belgium for Australië op te starten. “‘Animal Rescue Craft Guild’, zo heet de groep die opgestart is in Australië om de dieren te helpen. Ze maken ‘hanging bags’ voor de babykangoeroes. Die zijn het gewend om in een buideltje te zitten. Er zijn heel veel wezen. Dertig procent van de koala’s is uitgeroeid dus er zijn veel kleine koalawezen. Er zijn niet alleen koala’s of kangoeroes die hulp nodig hebben, er zijn ook veel kleine diertjes. Egeltjes, muisjes, vleermuisjes worden opgevangen en hebben bescherming nodig”, vertelt Sarah.

In de Facebookgroep posten mensen foto’s van hun breiwerkjes. De beheerders kunnen de vragen nauwelijks bijhouden. “Eventjes geduld alsjeblieft als je vragen hebt. We zitten met meer dan 10.000 leden, krijgen veel inboxberichten en we kunnen maar één iemand tegelijk antwoorden”, schrijft Sarah Wenes. Een pak mensen vraagt zich af of alles wel door de douane zal geraken. “Als je de juiste garen en wol gebruikt is er geen probleem bij de douane”, verzekert Wenes. Alle info in de groep Team Belgium For Australia.