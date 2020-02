Breien en haken voor kangoeroeweesjes: 2 ton breiwerkjes klaar voor verscheping naar Australië Rutger Lievens

02 februari 2020

14u02 8 Aalst Kangaroo Island nabij de stad Adelaide in Zuid-Australië, dat is de bestemming van twee ton brei-, stik en haakwerk uit heel Vlaanderen. In Aalst werden de zelfgemaakte kangoeroe- en koala-buidels verzameld en gesorteerd in een grote loods. Binnenkort vertrekt de container met hulpgoederen naar de andere kant van de wereld.

Vijftig vrijwilligers uit heel België zijn dezer dagen druk in de weer in Aalst, allemaal met maar één doel voor ogen: koala’s, kangoeroes en andere Australische dieren helpen die geleden hebben onder de hevige bosbranden. De beelden van de door het vuur getroffen koala’s en kangoeroes raakte deze groep - vooral vrouwelijke - dierenliefhebbers in het hart.

Kangaroo Island

Australië zou ondertussen hebben opgeroepen om geen breiwerkjes meer op te sturen, maar Team Belgium For Australia heeft contact met Kangaroo Island en daar kunnen ze wel nog hulpgoederen gebruiken. Kangaroo Island is een eiland in Zuid-Australië, nabij de stad Adelaide, bekend voor de unieke natuur, maar zwaar getroffen door het vuur. “We hadden contact met de mensen van Kangaroo Island en ze zijn daar erg geëmotioneerd door onze actie. De appreciatie is enorm. Dit soort hulp hebben ze daar nog niet gezien. Onze stik-, brei- en naaiwerkjes zullen naar hen worden verscheept”, zegt Debby Goossens uit Rumst en Sarah Wenes uit Hofstade, de initiatiefneemsters.

Debby en Sarah waren zelf ook geëmotioneerd, enerzijds door de vermoeidheid en de vele avonden sorteren, anderzijds door het zien van zoveel mensen uit Vlaanderen en Wallonië die iets wilden doen voor de Australische dieren. Een grote berg dozen met buideltjes, maar ook medicijnen, werd samengebracht in Aalst. Daar is men bezig alles te sorteren. Een hele klus. “Wat niet kan dienen, gaat naar Spullenhulp. Niets gaat verloren”, zeggen ze.

Twee ton

2020 was nog maar pas begonnen toen Sarah en Debby de Facebookgroep Team Belgium For Australia oprichtten. In een mum van tijd hadden ze 1.000 leden, nu zijn het er al bijna 33.000. Dat resulteert in twee ton breiwerkjes. De volgende stap zal zijn om dat allemaal op de bestemming te krijgen. “Onze eerste opdracht is nu selecteren wat we zullen verzenden en wat niet nuttig is naar Spullenhulp brengen. Het moet eerst duidelijk zijn hoe groot onze verzending is, maar we schatten twee ton. Enkele bedrijven en sponsors hebben al laten weten dat ze ons willen helpen bij de verzending”, zeggen de dames.