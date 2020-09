Brantano Brusselsesteenweg wordt vanHaren-winkel, onzekerheid over personeel en distributiecentrum blijft Rutger Lievens

11 september 2020

15u58 6 Aalst De Brantano-winkel aan de Brusselsesteenweg in Aalst wordt een filiaal van vanHaren. Het personeel wordt niet onmiddellijk overgenomen, maar kan wel solliciteren. De onduidelijkheid over de toekomst van het distributiecentrum in Erembodegem blijft.

Ook vandaag stond er nog een rij mensen aan de Brantano-winkel in Aalst. De uitverkoop gaat vooralsnog gewoon door. Bij Karen Van de Voorde van de socialistische vakbond is er ongerustheid over het personeel te horen. Gezien vanHaren enkel de panden heeft overgenomen, zal het personeel van Brantano niet automatisch mee de overstap kunnen maken. “We staan er heel erg voor open om oud-Brantano-werknemers als nieuwe collega’s in de vanHaren familie te verwelkomen”, zei Bie Buelens van vanHaren in een mededeling. “We weten dat het professionele medewerkers zijn die zich met hart en ziel hebben ingezet, dus willen we ze alle kansen geven.”

“Voorlopig is dat het enige wat we weten, dat er geen personeel automatisch wordt meegenomen. Wat dat betekent voor het distributiecentrum in Erembodegem? Dat is nog niet duidelijk, maar gerust zijn we er niet op”, zegt Van de Voorde.