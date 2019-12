Brandweer voorkomt veel schade bij beginnende keukenbrand Koen Baten

28 december 2019

21u48 0 Aalst De brandweerkorpsen van Aalst en Lede hebben deze avond een beginnende keukenbrand snel kunnen bestrijden waardoor er erger is vermeden. De brand zorgde voor lichte rookontwikkeling, maar niemand raakte gewond.

Het vuur ontstond kort na 20.30 uur in een woning op de Restert in Nieuwerkerken. De oorzaak van de brand is niet duidelijk, maar het vuur was wel snel onder controle. Er werden wel enkele houten paletten uitgebroken om zeker te zijn dat alles onder controle was. De bewoners konden tijdig naar buiten komen. De woning moest na de brand even verlucht worden. De schade bij de brand bleef beperkt. De Restert was tijdens de interventie wel een tijdje afgesloten voor het verkeer.