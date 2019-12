Brandweer uur lang bezig met schouwbrand Koen Baten

27 december 2019

10u50 0 Aalst In de Waterstraat in Gijzegem is vanochtend rond 9.00 uur een schouwbrand ontstaan in een woning. Er was een hevige rookontwikkeling en de brandweer werd verwittigd.

De brand in de schouw was snel onder controle, maar de brandweer had wel een uur nodig om de schouw volledig te kuisen. Er was heel wat rookontwikkeling maar de schade bleef beperkt en niemand raakte gewond. De Waterstraat in Gijzegem was wel al die tijd afgesloten voor het verkeer waardoor ze moesten rondrijden.