Brandweer treft vervuilende substantie aan op Dender Koen Baten

08 augustus 2020

09u52 27 Aalst Op de Dender in Hofstade bij Aalst werd een brandweerploeg van Aalst gisteren opgeroepen voor milieuvervuiling op het water. De brandweer trof inderdaad een kleine ‘film' van een substantie aan op het water. Van waar de vervuiling afkomstig was is nog niet duidelijk.

De melding kwam binnen omstreeks 22.00 uur gisterenavond. Ter hoogte van de Bergweg in Hofstade aan Jan de Nul dreef er een substantie op het water. De brandweer kwam ter plaatse voor een controle maar kon niet meteen vinden van waar de vervuiling vandaan kwam. Omdat het te donker was om een grondig onderzoek in te stellen kwam de brandweer vandaag terug om de vervuiling aan te pakken en in te dijken.