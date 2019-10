Brandweer spoelt rioleringen na geurhinder in verschillende woningen Koen Baten

23 oktober 2019

18u06 8 Aalst De brandweer van Aalst is woensdagmiddag enkele uren in de weer geweest met het reinigen van de rioleringen in de buurt van de Oude Gentbaan, Gentsesteenweg en de Sint-Appolloniastraat. Verschillende bewoners hadden last van een mazoutgeur in hun woningen. Waar de geur net vandaan komt is nog niet duidelijk.

De eerste geurhinder ontstond gisterenavond al in de omgeving van de Oude Gentbaan. Woensdagmiddag rond 14.30 uur belde een buurtbewoner om de geur aan te kaarten. De brandweer kwam meteen ter plaatse om een controle te doen. Mogelijk is er een soort van thinner in de leidingen terechtgekomen, waardoor de geur zo indringend is. Verschillende deksels werden open getrokken om te controleren waar de geur vandaan kwam. Aan het Esso-tankstation op de Gentsesteenweg verdween de geur.

Waar de geur net vandaan komt, is nog niet duidelijk. De politie werd ook ingeschakeld om de eventuele afkomst van de geur te ontdekken.