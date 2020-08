Brandweer moet vals plafond volledig uitbreken om brand te blussen Koen Baten

26 augustus 2020

16u46 22 Aalst Bij een brand in Aalst heeft de brandweer woensdagnamiddag een volledig valse plafond moeten uitbreken om zeker te zijn dat alle vlammen verdwenen waren. De brand ontstond door een probleem aan de schouw en bevond zich tussen het vals plafond. De schade door de brand bleef beperkt, maar de achterbouw toont door de afbraak wel heel wat schade.

Het was rond 15 uur dat de brand op de Zavelbaan werd opgemerkt en de hulpdiensten werden verwittigd. De brandweer van Aalst en Lede kwamen snel ter plaatse. De brand ontstond in een vals plafond aan een achterbouw ergens rond de schouw, maar de exacte oorzaak is moeilijk te bepalen. “We hebben de brand gelukkig kunnen afsnijden, waardoor het enkel beperkt bleef tot de achterbouw", zegt David Daelman.

Om zeker te zijn dat het vuur volledig gedoofd was, moest het valse plafond wel volledig uitgebroken worden, waardoor de schade toch nog aanzienlijk was. De woning werd grondig verlucht alvorens de bewoners opnieuw naar binnen konden. De straat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer dat moest rondrijden.