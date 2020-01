Brandweer haalt bronzen Jezusbeeld van Heilig Hartkerk Erik De Troyer

20 januari 2020

10u47 0 Aalst De brandweer hield maandagochtend een bijzondere interventie aan de Heilig Hartkerk in Aalst. Ze haalden met een ladderwagen het bronzen Jezusbeeld uit de nis aan de voorgevel. Dat beeld verhuist naar de kerk van Sint-Paulus.

De Heilig Hartkerk staat nog steeds te koop. Vorig jaar al werd een poging gedaan om de kerk te verkopen, maar op de openbare verkoop stak niemand zijn hand op en dus bleef het gebouw leeg staan. Intussen staat de kerk zo goed als leeg. Zowat alle kunstwerken werden verwijderd. “Er staan wel nog wat stoelen en de kerk is nog niet ontwijd. Dat wil zeggen dat hier nog altijd huwelijken of begrafenissen kunnen doorgaan. Al sturen we de meeste mensen in de eerste plaats door naar andere kerken”, legt Ernest Wailly, voorzitter van de kerkfabriek, uit.

Het zware bronzen Jezusbeeld was één van de laatste kunstwerken om een nieuwe stek te krijgen. De rest van het interieur werd verdeeld over kerken binnen en buiten Aalst. “Na de renovatie van de kerk vele jaren geleden heeft de brandweer het bronzen beeld op die plek gezet. Nu halen ze het definitief weg. We zullen het nu naar de kerk van Sint-Paulus brengen. Als twee parochies samensmelten moet er altijd iets van de oorspronkelijke kerk in de andere staan”, aldus Ernest.

De brandweer wrikte het bronzen beeld voorzichtig los. Een lastig werkje. Uiteindelijk kon het Jezusbeeld ongeschonden op de begane grond gezet worden.