Brandweer Erembodegem maakt kalender met eigen kinderen Koen Baten

28 augustus 2019

10u29 0 Aalst Het brandweerkorps van Erembodegem maakt dit jaar opnieuw een kalender. Voor het derde jaar op rij maken de hulpverleners een kalender om te verkopen. Elk jaar werken ze met een ander thema. Dit jaar staan de kinderen van de brandweermannen ook mee op de kalender.

De kinderen van de brandweermannen waren mooi uitgedost, sommigen droegen zelf een echt brandweerkostuum om te poseren met hun vader voor de kalender. “Met het maken van de kalender willen we dit jaar ook een beetje promoten voor de rookmelders in de woning", zegt kapitein Tom Van Gyseghem. “Deze zijn vanaf 2020 verplicht, en dus leek het ons aangewezen om dit ook in onze kalender en op de foto’s te promoten", klinkt het.

De kalenders zullen na productie verkocht worden in de ruime regio rond Erembodegem voor de prijs van 5 euro. De opbrengst is voor het eetfestijn. “We hopen dat we voldoende kunnen sensibiliseren en dat ze ook natuurlijk genieten van de kalender", klinkt het. Wat ze volgend jaar als thema gaan inroepen voor hun kalender is nog niet duidelijk, misschien mogen dan de partners mee op de foto.