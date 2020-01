Brandblusapparaten voor carnavalsgroepen Rutger Lievens

24 januari 2020

17u41 3 Aalst De carnavalsgroepen in de carnavalshallen hebben ook dit jaar opnieuw brandblusapparaten gekregen van de stad Aalst. Dat moet de brandveiligheid van de carnavalswerkhallen ten goede komen.

In het verleden waren carnavalisten al eens het slachtoffer van een brand. Denk maar aan de brand in de carnavalswerkhallen een tijdje terug. “De stad en de carnavalsgroepen dragen brandveiligheid hoog in het vaandel. Dankzij de samenwerking met Carnavalist tot in de Kist en het Erembodegemse bedrijf Somati FIE, krijgen de carnavalsgroepen de nodige brandblussers aangeboden”, zegt de stad Aalst.