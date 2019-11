Bouwwerken nieuwe vestiging basisschool ’t Krawietelken van start Rutger Lievens

07 november 2019

17u47 1 Aalst Op dinsdag 12 november starten de werken aan de nieuwbouw van kleuterschool ’t Krawietelken, op de parking in de bocht van de Slotstraat. Hierdoor wordt een gefaseerd parkeerverbod ingevoerd op de parking zelf en in een deel van de Slotstraat.

Vanaf dinsdag 12 november worden al enkele voorbereidingen getroffen. “Zo geldt een parkeerverbod op de gehele parking en in een deel van de Slotstraat (huisnummers 1 tot en met 17 en vanaf hoek Binnenstraat tot en met huisnummer 4) op 12 en 13 november. Vanaf donderdag 14 november wordt het parkeerverbod aangepast tot het einde van de werken: dan is de helft van de parking opnieuw vrij en geldt het parkeerverbod in de Slotstraat enkel nog tussen 6 en 17 uur. Voertuigen die toch verkeerd geparkeerd staan tijdens de werken zullen getakeld worden”, zegt de stad Aalst. “Eind deze maand starten de eigenlijke bouwwerken. De werken aan de nieuwe school zullen afgerond zijn begin 2021.”