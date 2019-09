Bouwpolitie legt werken op Du Parc stil: geen vergunning voor textielatelier/lingeriezaak Rutger Lievens

04 september 2019

18u46 40 Aalst De bouwpolitie heeft werken op de site Du Parc in Aalst laten stilleggen. In het deel van de site waar lingeriezaak Fidoucia haar nieuwe belevingswinkel/Du Parc-museum wilde openen, mag niet worden voortgewerkt. Een handelszaak zou niet conform de bestemming zijn van Du Parc, dat bestemd is voor dagrecreatie en natuureducatie.

In de loop van september zou Fidoucia normaal gezien haar intrek nemen in een deel van de site Du Parc. Het plan: een lingeriezaak, belevingswinkel, gecombineerd met heel veel geschiedenis van Du Parc. Op deze plek stond textiel vroeger centraal en de winkel van Fidoucia zou de herinnering levend houden.

Dagrecreatie en natuureducatie

Du Parc staat echter ingekleurd als een zone voor dagrecreatie en natuureducatie. De bouwpolitie liet de werken ondertussen stilleggen. Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) bevestigt dat. “Ik moet op die vraag bevestigend antwoorden. Wij stellen vast dat de bouwpolitie heeft ingegrepen en dat de werken gestaakt zijn. Het Vlaams gewest heeft de beslissing bekrachtigd. Als vertegenwoordiger van de stad kan ik alleen maar zeggen dat de stad Aalst altijd duidelijk gecommuniceerd heeft wat wel en niet kan op vlak van ruimtelijke ordening. Wij blijven achter de ontwikkeling van Du Parc staan, maar dat moet natuurlijk wel conform de regels gebeuren. We vragen uitdrukkelijk aan de eigenaar om kandidaat-huurders correct te informeren.”

Eerder liep ook al de inplanting van een kinderdagverblijf op de site mis door onzekerheid over de vergunning. Wat ontwikkelaar Hans De Neef nog wil realiseren op Du Parc: Table du Parc, Bar Labor, Banzai, De Speelerij, JumpSky Aalst, Aura beauty & lifestyle, Lumberjacks, Fit Center du Parc, Wakai Kuma Karate Club, De Bonneterie, Les Créateurs du Parc en twee polyvalente sportzalen.

Textielatelier

Ontwikkelaar Hans De Neef vraagt zich af waarom op de site Schotte een Hopper-winkel (handel in scoutskledij en -benodigdheden) dan wel mag openen. “Het is dagrecreatie, maar je mag er wel zaken ontwikkelen die compatibel zijn. Een textielatelier waar workshops breien en naaien zullen plaatsvinden op een site met zoveel textielgeschiedenis, gecombineerd met een lingeriewinkel op een plek waar lingerie is geproduceerd, dat concept moet toch kunnen”, zegt Hans De Neef. Hij gaat in overleg met de stad. Ondertussen loopt er wel een kortgeding waarvan de uitspraak valt op 25 september.