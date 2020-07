Bouwkamp in Hongarije valt in het water: “Dus helpen we Aalsterse verenigingen” Rutger Lievens

13 juli 2020

17u23 6 Aalst Jongeren zijn dezer dagen volop aan het klussen in de gebouwen van de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst in de Sinte Annalaan. Ook in de gebouwen van Koala Aalst zullen er deze week onderhoudswerken plaatsvinden. Bouwgroep Ontwikkeling Aalst organiseert al meer dan 50 jaar bouwkampen in het buitenland. Omwille van de huidige coronamaatregelen kan dat niet doorgaan. Daardoor gingen ze op zoek naar een lokaal project in Aalst.

Bouwgroep Ontwikkeling Aalst is een lokale bouwgroep die ontstaan is vanuit het VTI in Aalst met de bedoeling om jonge mensen een actieve werkvakantie aan te bieden in het buitenland. “Daarbij helpen we kansarme mensen ter plaatse vooruit. Zo organiseren wij elke zomer in juli een bouwkamp van vijftien dagen, de laatste jaren in Hongarije. Onze missie is kansarme mensen, (straat)kinderen en gehandicapten in Hongarije helpen door kleine projecten voor hen op te starten of te renoveren. Omwille van het coronavirus kan ons bouwkamp dit jaar niet doorgaan. Hierdoor zijn we op zoek gegaan naar een klein project in de regio Aalst”, zegt Leen Van Der Schueren van de Bouwgroep.

Gras zaaien

“Van maandag 13 juli tot en met donderdag 16 juli zullen wij twee organisaties een handje helpen. De eerste twee dagen werken we voor de ‘Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw Aalst’ en de laatste twee voor ‘KOALA Aalst’. Bij ‘vierdewereldgroep mensen voor mensen vzw Aalst’ gaan we onderhoudswerken doen, zowel binnen als buiten. Hierdoor zal hun werkomgeving aangenamer worden en hebben de kinderen een mooi terrein om te spelen. KOALA vroeg ons om een groot braakliggend terrein klaar te leggen om gras te zaaien zodat dit kan gebruikt voor het kinderdagverblijf. Daarnaast doen we ook allerlei klusjes buiten om de omgeving aangenamer te maken”, zegt Leen.

Vandaag waren ze aan het werk bij de Vierdewereldgroep. “We doen de algemenere kleine klussen. De kleine mankementen werken we weg. Een deur afschuren, een deurklink aanpassen zodat de kinderen die makkelijk kunnen openen. Binnen is er veel schuurwerk, buiten knappen we de tuin op. Dode bomen er uit halen bijvoorbeeld”, vertellen de klussers.

Geëngageerd

“We doen dit dagelijks met een groep van dertien geëngageerde bouwgezellen waarbij we natuurlijk rekening houden met de coronamaatregelen. Als organisatie zijn we tevreden dat we in deze tijd lokaal iets kunnen betekenen en kunnen we onze bouwgezellen die veel goesting hebben om ons te helpen belonen met deze acties. We zijn ook zeer blij dat beide organisaties zo enthousiast meegegaan zijn in ons verhaal”, klinkt het.