Bouwfirma en groene jongens werken samen: Durabrik en Natuurpunt vormen verwaarloosd perceel om tot volwaardig bos Rutger Lievens

23 mei 2019

17u08 8 Aalst Natuurpunt zal met 20.000 euro van bouwfirma Durabrik een verwaarloosd perceel in de Kapellemeersen in Aalst omvormen tot een natuurlijk bos met wandelpaden. Het is het eerste project van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Durabrik en Natuurpunt. “Voor elke vierkante meter funderingsplaat van Durabrik, creëert Natuurpunt een vierkante meter natuur”, zegt Durabrik CEO Joost Callens.

Het Gentse bouwbedrijf, gaat een samenwerking aan met Natuurpunt. Voor elke vierkante meter funderingsplaat van Durabrik, creëert Natuurpunt een vierkante meter natuur. “Beide partners streven naar 20.000 à 30.000 vierkante meter natuurcreatie op een jaar. De financiële bijdrage die Durabrik levert, zal Natuurpunt inzetten om natuurgebieden over heel Vlaanderen te voorzien van meer en betere natuur. Een eerste project ligt in het natuurgebied Kapellemeersen in Aalst. Natuurpunt zal hier een verwaarloosd perceel omvormen tot een natuurlijk bos met een bijhorend wandelpad. Bovendien zullen verschillende zonevreemde koterijen met een oppervlakte van 500 vierkante meter op termijn verwijderd worden”, zegt Joost Callens, CEO van Durabrik.

Carlton

Natalie Sterckx, woordvoerder van Natuurpunt, is blij met de samenwerking. “We hopen met deze samenwerking aan te tonen dat bedrijven en natuurverenigingen samen kunnen zorgen voor een verstandiger ruimtelijk gebruik in Vlaanderen. Via dit project mikken we op 20.000 à 30.000 vierkante meter extra natuur per jaar, dit is ongeveer twee à drie voetbalvelden groot, telkens dichtbij de projecten van Durabrik. Op deze manier zorgen we voor een verbinding tussen de nieuwe natuur en de bewoners.”

Durabrik is in Aalst nu bezig met de ontwikkeling van wooneenheden op de site Carlton in de Zonnestraat. De aanleg van het bos in de Kapellemeersen wordt gekoppeld aan Carlton: het aantal vierkante meter funderingsplaat dat daar wordt aangelegd komt overeen met het aantal vierkante meter natuur. Durabrik steunt Natuurpunt voor de werkzaamheden in het bos met 20.000 euro.

FC Doggen

Natuurpunt Aalst kon het bos in de buurt van de voetbalterreinen van FC Doggen in Erembodegem recent aankopen. “Natuurpunt zal ervoor zorgen dat bepaalde exoten, bomen en planten die hier niet thuishoren, uit het bos verwijderd worden en vervangen door inheemse planten. De bouwval van de oude kippenkwekerij zal dankzij de steun van Durabrik ook kunnen verdwijnen. Ook het aanwezige asbest zal verwijderd kunnen worden”, zegt Rik De Baere van Natuurpunt Aalst.